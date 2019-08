Canzoni estate 2019. Come promesso torna l’appuntamento con le classifiche radio dell’estate realizzato da All Music Italia in collaborazione con Earone, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner ormai consolidato dell’industria musicale.

A luglio vi avevamo dato una panoramica precisa dei passaggi di giugno e luglio sia per i grandi network (qui) che per le regionali (in questo articolo). Oggi andiamo ad analizzare i dati dall’1 al 15 agosto per poi, a fine mese tornare con i dati completi del mese.

Partiamo anche questa volta dai grandi network, ovvero le radio che coprono tutto il territorio italiano con le loro frequenze. Per ognuna di loro troverete la Top 20 dei brani più passati nel periodo di cui sopra.

Per questa analisi non abbiamo preso in considerazione radio come M2O dove il passaggio di canzoni italiane è sporadico.

CANZONI ESTATE 2019 – ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE CLASSIFICHE RADIO

Ci siamo lasciati il mese scorso con i Thegiornalisti campioni in quanto a numero di presenze nelle TOP 10 con Maradona y Pelé seguiti da Jovanotti (Nuova era), J-Ax (Ostia Lido) e Calipso di Charlie Charles feat. Dardust.

E nei primi quindi giorni di agosto le cose sono un po’ cambiate. Tutti questi artisti sono infatti scesi come presenze nelle Top 10 (Jovanotti 4, Calipso e J-Ax 3. Thegiornalisti da 8 del mese scorso a 2).

La situazione ad oggi vede in testa Jambo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri con Omi e Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso. Entrambe le canzoni sono presenti quattro volte sul podio (Top 3) e cinque volte nelle Top 10 dei grandi network.

Fanno seguito, entrambi con 2 presente in Top 3 e 4 in Top 10, Benji & Fede con Dove e quando e i Meduza con Piece of your heart.

Buon risultato anche per Arrogante di Irama che, pur non arrivando su nessun podio, riesce ad entrare nella Top 10 di ben cinque radio.

Male per il nuovo singolo di Tiziano Ferro (presente in una sola Top 10) e per Max Pezzali (al primo posto su Radio Italia ma assente altrove).

Per il resto si continua a notare l’assenza di nomi meno noti o comunque lontani dalle scene. Eccezion fatta per Joan Thiele presente su RMC e i Salento Guys che troviamo nella Top 10 di Radio Italia.

Mietta, inizialmente appoggiata da Rtl 102.5 (vedi questo articolo) è totalmente assente.

Ricordandovi che potete votare il vostro tormentone tra le canzoni estate 2019 qui nel nostro sondaggio (la seconda fase si chiuderà domani alle 23:30) andiamo a scoprire le Top 20 radio per radio (grandi network).

I dati sono frutto di un’indagine commissionata da All Music Italia a Earone.

La classifica è determinata dal punteggio che, a sua volta, è determinato dal numero di passaggi in onda su ciascuna emittente ponderato con il dato di audience dell’emittente stessa per fascia oraria e per giorno della settimana.

RADIO KISS KISS

Top 20: 12 brani italiani, 8 brani internazionali

Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Dove e Quando – Benji e Fede Peace of your heart – Meduza Senorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello Nuova Era – Jovanotti Calipso – Charlie Charles feat. Dardust Gils Go Wild – Lp Margarita – Elodie feat. Marracash Someone you loved – Lewis Capaldi Never really over – Katy Perry Beautiful People – Ed Sheeran feat. Khalid Maradona Y Pelé – Thegiornalisti Ostia Lido – J Ax bad Guy – Billie Eilish Arrogante – Irama Buona (Cattiva) Sorte – Tiziano Ferro Heaven – Avicii Calma remix – Pedro Capò & Farruko Vivere tutte le vite – Elisa feat. Carl Brave

R101

Top 20: 11 brani italiani, 9 brani internazionali

Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Never really over – Katy Perry Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Peace of your heart – Meduza Nuova Era – Jovanotti Senza Pensieri – Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J Ax Ostia Lido – J Ax Senorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello Margarita – Elodie feat. Marracash Buona (Cattiva) Sorte – Tiziano Ferro Maradona Y Pelé – Thegiornalisti Quel sorriso in volto – Modà La libertad – Alvaro Soler Beautiful People – Ed Sheeran feat. Khalid Gils Go Wild – Lp Calma remix – Pedro Capò & Farruko Kids – Merk & Kremont Sorriso (Milano Dateo) – Calcutta Calipso – Charlie Charles feat. Dardust Friday Night – Burak Yater

RADIO 1 RAI

Top 20: 15 brani italiani, 5 brani internazionali

Amaremare – Dolcenera By myself – Fidlar Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Chiedo di non chiedere – Giordana Angi Arrogante – Irama Margarita – Elodie feat. Marracash Lo Stretto Necessario – Levante feat. Carmen Consoli Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena Domani Vedrai – Gigi D’Alessio feat. Gigi How do you sleep? – Sam Smith May day – Ainé Senza Pensieri – Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J Ax Dove e Quando – Benji e Fede Crave – Madonna & Swae Lee Gils Go Wild – Lp La Hit dell’estate – Shade Quel sorriso in volto – Modà Senorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello Sorriso (Milano Dateo) – Calcutta Alza la radio – Nek

Clicca su continua per scoprire le Top 20 delle canzoni estate 2019 di Radio 105, Radio 2, Radio Capital, Radio Deejay e Radio Italia.