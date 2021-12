Spotify svela le canzoni di Natale più ascoltate in Italia e nel mondo... nessun artista italiano in Top 10

Canzoni di Natale… sono un classico e sotto le feste vendite e streaming vanno alle stelle, ma non solo per i grandi classici. Emblematico il caso di All I Want for Christmas Is You, di Mariah Carey, pubblicata nel 1994, che da ormai quasi 30 anni balza sempre in vetta alle classifiche di tutto il mondo nel mese di dicembre.

Spotify quest’anno svela quali sono i brani natalizi più ascoltati nel periodo di Natale, un periodo iniziato in realtà domenica 28 novembre, giorno in cui si è registrato il più alto numero di stream di canzoni natalizie al di fuori del mese di dicembre.

Quattro classifiche: quella globale, relativa a tutto il mondo, quella italiana, quella delle canzoni incise di recente e quella di tutti i tempi. Purtroppo nemmeno nella classifica italiana sono presenti versioni dei classici natalizi interpretati dai nostri artisti. Eppure da Laura Pausini a Mario Biondi, da Irene Grandi ad Al Bano passando per Cristina D’Avena, sono tanti gli artisti che hanno inciso album a tema.

Gli ascoltatori però continuano a preferite i grandi classici del passato, da Frank Sinatra ai Wham, o altri artisti internazionali come Sia, Ariana Grande e Justin Bieber oltre ovviamente a Mariah Carey e Michael Bublé.

