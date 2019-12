Canzoni di Natale... ecco gli album italiani da ascoltare questa sera!

Canzoni di Natale. Ci siamo è arrivato il giorno di Natale e la nostra redazione, nell’augurarvi il nostro più grande e sincero buon Natale, ha deciso di selezionare per voi alcuni dischi di Natale incisi da artisti italiani… noi ve li inseriamo direttamente in questo articolo, starà a voi scegliere la vostra colonna sonora per il cenone di questa sera e, se vi va segnalateci nei nostri canali social il vostro preferito.

Canzoni di natale dischi italiani

Andrea Bocelli My christmas

Uscito nel 2009, prima negli Stati Uniti che in Italia, è un album completo in quanto contiene canzoni di Natale cantate in cinque diverse lingue: latino, inglese, tedesco, italiano e Francese.

L’album ha venduto quasi 6 milioni di copie di cui circa due milioni e mezzo nei soli stati uniti.

