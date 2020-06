Ultimo, Tiziano Ferro, Salmo… oggi è giornata di grandi annunci per i recuperi dei tour negli Stadi degli artisti italiani organizzati da Vivo Concerti. E così arrivano anche le nuove date di Canta Max – Max Pezzali Live.

Il grande debutto del cantautore allo Stadio San Siro di Milano (con data zero a Bibione) è stato presentato come un grande karaoke in cui tutti potranno cantare con Max quasi trent’anni di grandi successi.

La precedente data di Milano è andata velocemente sold out e la produzione ha aggiunto velocemente un secondo appuntamento.

Max Pezzali live – le nuove date

Le due date evento di SAN SIRO CANTA MAX vengono riprogrammate per venerdì 9 luglio (sold out) e sabato 10 luglio 2021 e vedranno Max Pezzali per la prima volta protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano.

I live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, saranno anticipati dalla data zero prevista per sabato 26 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, maggiori informazioni sul sito www.vivoconcerti.com

Radio Italia è radio ufficiale degli eventi

Le date sono state riprogrammate come da seguente calendario:

26 giugno 2021 Bibione, Stadio Comunale (recupero del 2 luglio 2020)

9 e 10 luglio 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 10 e 11 luglio 2020)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.