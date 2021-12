Nuovo singolo per CanovA... arriva il 7 gennaio un feat. esplosivo con Gianna Nannini e Rosa Chemical

KeepOn Live, Associazione di categoria di Live Club e Festival italiani, chiede di far chiarezza su live club e settore musicale.

Nel 2022 è attesa l'uscita del nuovo disco della band che ha praticamente conquistato tutto in quest'ultimo anno.

Quali sono gli artisti con più brani in classifica? E le donne? Le case discografiche? Scoprite tutto nel nostro articolo.

"Per Battiato provo un amore tale da non riuscire proprio a trovare le parole", "Mi piacerebbe lavorare con Daniele Silvestri".

Il nuovo singolo arriva dopo il successo, in streaming e radio, di "Vaniglia".

di Massimiliano Longo

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...