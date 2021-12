CANOVA: “Sorpresa”, con Nayt, è fuori ovunque e sancisce l’inizio di un nuovo progetto

CanovA ha pubblicato Sorpresa, per Columbia Records/Sony Music Italy, in collaborazione con il rapper Nayt. Disponibile ora su tutte le piattaforme streaming e digitali.

“Il brano nasce da un incontro con Nayt nel mio studio di Milano – racconta CanovA – Dopo aver ascoltato insieme alcuni brani del suo disco, mi sono innamorato di Sorpresa e gli ho chiesto di poterci mettere mano per rielaborarlo e svilupparlo in una nuova chiave. Questo è il risultato”.

Sorpresa è una versione speciale di un brano del rapper, contenuta nel suo ultimo album Doom.

CanovA, con l’uscita di questo pezzo, lancia il suo nuovo progetto artistico.

CanovA sarà il protagonista del suo nuovo progetto

Il nuovo progetto artistico di Michele Canova nasce dalla voglia di portare il suo gusto e la sua esperienza musicale da dietro le quinte a un ruolo da protagonista. L’idea è quella di creare collaborazioni inaspettate facendo incontrare mondi lontani, coinvolgere big della musica italiana e giovani talenti.

CanovA, con il suo ruolo da un produttore musicale, si è distinto per aver raggiunto risultati e traguardi incredibili a livello di classifiche e, allo stesso tempo, per aver accompagnato gli artisti nella creazione di una carriera artistica duratura nel tempo.

Tra le sue collaborazioni più importanti, ricordiamo quella con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l’intera discografia fino al 2017, e poi Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni e Dark Polo Gang.

All’estero, invece, ha lavorato con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend, Alicia Keys, Olly Murs e Gnash.

Le sue produzioni hanno totalizzato oltre 18 milioni di album che gli sono valsi 7 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino.

I brani prodotti da Canova hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 2 miliardi di streaming su Spotify.

Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica Canova Rec per sviluppare il percorso musicale di giovani talenti a 360 gradi.

Dopo anni dietro le quinte, CanovA decide di mettersi in gioco in prima persona con il suo progetto personale da artista. Quello che lo spinge a intraprendere questo viaggio è la passione, spontanea e inesauribile, per la musica.