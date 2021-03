Cani Volanti: per l’esordio con Visory Indie ecco il singolo “Pubblicità”

Lo scorso 12 marzo è uscito per Visory Indie Pubblicità, il singolo d’esordio della band Cani Volanti, un ballata synth pop dal gusto retrò.

“La quotidianità, la velocità con cui viviamo le nostre giornate, non ci fanno più godere i piccoli attimi. L’amore ha bisogno di calma per svilupparsi e colpire. Una pausa al cinema può essere quel momento di stop, dove viviamo un momento di pace.

Le patatine, il bicchierone, la musica… sono loro che cullano il mio pensiero verso la bellezza che tu rappresenti nella mia vita! Ora siamo in due! Non sono più solo, non soffro più da solo! Ci sei tu ad accompagnarmi in questo viaggio fantastico.”