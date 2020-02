È uscito nel giorno di San Valentino per RCA Numero Uno / Sony Music Italy, Il posto più freddo, un omaggio di Camilla Magli al noto brano de I Cani.

Il brano nella versione di Camilla Magli prende una nuova veste e nuove serenità grazie a due producer d’eccezione, Adele Nigro e Katoo.

Il brano è stato presentato in anteprima dalla cantautrice in versione acustica durante la rassegna MIAMI TVB che si è tenuta al Circolo Arci Ohibò di Milano.

Con Il posto più freddo l’artista apre le porte a un nuovo capitolo della sua carriera, inaugurando quello che sarà un anno in cui di sicuro si sentirà molto parlare di lei e della sua musica.

Il posto più freddo – Testo e audio

(Testo e musica di Niccolò Contessa

Edizioni: Sony ATV Publishing)

Scusa ma non riesco proprio a uscire stasera

troppi muscoli da usare, ho esagerato un po’

avrei bisogno di parlare con qualcuno di gentile

perché non passi qui

È già finita tra noi lo so

non pensare male

non chiedo niente di più, lo sai

di un respiro da ascoltare

Perché adesso la notte è finita e la luce è accesa

e mi sveglio in un posto qualunque alle sette di sera

le gengive, la serotonina, tornare a casa

Nel crepuscolo nero di tram e anziani in chiesa

perché adesso la notte è finita e la droga è scesa

ecco a voi la creatura più sola su questo pianeta

e i brividi vengono su dalle gambe al petto

il posto più freddo è qui proprio dentro al mio letto

ti prego rimani con me ancora un momento

ti prego rimani con me fino a che mi addormento

Scusami per ieri sera come ti abbracciavo

si lo so non è più il caso

ho esagerato un po’

sorridevo ma pensavo che se il mondo fosse esploso

non ti avrei visto più

È già finita tra noi lo so

no, non pensare male

non chiedo niente di più, lo sai

di un respiro da ascoltare

Perché adesso la notte è finita e la luce è accesa

e mi sveglio in un posto qualunque alle sette di sera

le gengive, la serotonina, tornare a casa

nel silenzio del bagno la luce tremenda e impietosa

perché adesso la notte è finita e la droga è scesa

ecco a voi la creatura più sola su questo pianeta

e i brividi vengono su dalle gambe al petto

il posto più freddo è qui proprio dentro al mio letto

ti prego rimani con me ancora un momento

ti prego rimani con me fino a che mi addormento

ti prego rimani con me

ti prego rimani con me

ti prego

ti prego

ti prego

è già finita tra noi lo so

me lo ricordo bene

Conosciamo meglio Camilla Magli…

Camilla Magli è una cantautrice pugliese di spirito francese. Fin da bambina sviluppa un forte spirito creativo e all’età di diciassette anni decide di trasferirsi a Milano e frequentare l’accademia di musica CPM di Franco Mussida.

Poco dopo partecipa all’ottava edizione di X Factor e conclusa questa esperienza inizia una ricerca musicale più personale e identificativa.

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo Baciami Assiduamente in cui l’amore, il desiderio e la voglia di evasione si fondono in un’atmosfera calda e sognante, a fine anno si iscrive e si aggiudica la targa come una degli 8 vincitori di Area Sanremo.

Foto di Hugo Weber