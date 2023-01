“RGB” è il primo album di Camellini. Nel singolo “Ninna nanna” si parla della paralisi del sonno

NinnaNanna è il nuovo singolo di Camellini, un brano che racconta il fenomeno della paralisi nel sonno.

Matteo Camellini, in arte Camellini, nel 2016 entra nel cast di The Voice Of Italy 2019 nella squadra di Morgan. Seguono alcuni singoli Illusione e Dire di no, prima arrivare nel 2023 al primo album. Anticipato nell’estate 2022 da Bum Bum, RGB, questo il titolo del disco, è fuori dal 13 gennaio e contiene nove brani che aiutano a descrivere lo spettro creativo e personale di Matteo.

La tendenza al pop/dance, mid-tempo e le ballad portano infatti alla luce temi d’amore, odio e rabbia. In contemporanea con il disco, fuori per Molto pop, è stato lanciato il nuovo singolo, Ninna nanna.

Ecco come racconta il brano Camellini:

“‘NinnaNanna’ è un brano dalle sonorità cupe che parla della paralisi del sonno. Ho sempre avuto episodi di questo tipo e fino a qualche tempo fa non avevo idea di come si chiamassero. Ho fatto delle ricerche e parlato con diversi medici che mi hanno confermato che si tratta di una forma di sfogo dell’ansia nel sonno.

Così, ho deciso di esorcizzare il terrore che provavo all’interno di una canzone ed il mio producer, Alex Bagnoli, ha creato un mondo musicale perfettamente coerente con la sensazione che si vive in quei momenti.”

Il pezzo è accompagnato da un video per la regia di Daniel Passarelli in cui viene descritta proprio la problematica della paralisi del sonno e ha un finale molto particolare e toccante.

Questa la tracklist dell’album RGB:

Reset Dire Di No Illusione Bum Bum Diversi NinnaNanna Londra Le Cose Che Ho Fatto Per Te La Verità (Farewell Song)

Foto di Maurizio Montani