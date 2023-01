Calma in un “Sabato sera” libera tutte quelle cose non dette e i messaggi mai inviati

Ritorna Calma, cantautore che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere nell’edizione numero 21 di Amici. Scopriamo insieme il significato del testo del nuovo singolo, Sabato sera, fuori dal 20 gennaio 2023 per Orangle Records.

Marco Barbieri, nato a Pesaro il 30 ottobre del 1998, comincia a suonare a cinque anni imbracciando la chitarra del padre. La scrittura e il canto arriveranno in adolescenza, un percorso che, unito all’amore per il cantautorato britannico, lo porteranno a trasferirsi a Londra a soli 18 anni. Qui studia songwriting all’accademia Access To Music e nel contempo si esibisce nei locali inglesi per 8 mesi.

Ad avvicinarlo alla discografia è l’incontro con i produttori e autori Bungaro e Cesare Chiodo. Così, ad aprile del 2018 torna in Italia e pubblica i suoi primi singoli, Per me sei troppo e Globuli bianchi.

Nel 2022, su scelta di Rudy Zerbi, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi arrivando sino alla fase del serale. Nel programma lancia il singolo Routine. Uscito dal programma, nel 2022, pubblica altri due brani: Fusione nucleare e Facetime.

Ora, reduce dalla pubblicazione di un video su TikTok dove ha presentato per la prima volta un testo che era stato scritto sulle note di Come nelle canzoni di Coez per essere cantato ad Amici, video che in pochissime ore ha ottenuto 20.000 mi piace e centinaia di migliaia di views, Calma è pronto per lanciare, di venerdì, Sabato sera.

Calma Sabato sera significato del brano

Ecco come racconta la nascita, ma anche il significato di questo brano, Calma:

“Ho scritto SABATO SERA per il puro gusto di scrivere una canzone. E ne è uscito un pezzo in cui c’è tutto ciò che sono, e sopratutto, che vivo.

Esci nel weekend assieme agli amici per svagarti un po’, e al bancone del bar incontri la tua ex. Inizia un gioco di sguardi, di orgoglio. Ma alla fine emergono le insicurezze, le parole non dette, le storie finite che non sanno finire.

E tra un drink e l’altro alla fine l’inibizione viene a meno, e le cose non dette si dicono, i messaggi non inviati si mandano, e si torna dentro l’infinito loop del tira e molla, che in fondo, poi così tanto male non è.”

Calma sabato sera testo e audio

Gliel’ho chiesto al Dj

Se può evitare di mettere quella canzone di noi

Ti muovi tra i miei spazi e poi li fai tuoi

Per le promesse che tu hai infranto

Se ci ripenso a quei momenti mi manca il fiato

Torni e scappi, scappi e torni, ma con questo siamo al quinto addio

quello sguardo che fai se ti arrabbi non lo sai quanto ti sta da Dio

noi due da soli

tu che alzi i toni, arriva il tuo ex e tu ami i suoi modi

anch’io amo i tuoi modi ma tu non lo noti, e mi lasci qui

Vivo dì cose non dette che tornano in mente di sabato sera

Ti mando un vocale ubriaco in mezzo alla pista di una discoteca

Tu torni dentro la mia vita alle sei di mattina senza far rumore

Come una rapina perfetta passiamo la

notte a rubarci l’amore

Sei tu che non mi lasci andare

Ed io non so dimenticare

Scappi nel privé

ma nella borsa hai i miei sbagli dai tienili te

ci ritroviamo al bancone, sembra il far West

Tu con i tuoi tacchi a spillo

e mi prendo un’altra, delle insicurezze che mi porto addosso

film di merda, niente trama, fine amara, e io sto per terra, ah

quanti letti quante bocche pochi cuori e troppe albe sbronzi

Drink in omaggio,

è questo che siamo,

presi per forza e poi ci mischiamo

col ghiaccio e la noia

con un’altra storia

d’amore a metà

Vivo dì cose non dette che tornano in mente di sabato sera

Ti mando un vocale ubriaco in mezzo alla pista di una discoteca

Tu torni dentro la mia vita alle sei di mattina senza far rumore

Come una rapina perfetta passiamo la notte a rubarci l’amore

Sei tu che non mi lasci andare

Ed io non so dimenticare

L’amore è sopravvalutato di sabato sera

Tu mi dici non ci credo più ma non sembri sincera

Mi ritrovo quando sei con me

Quando mi parli di noi

Ho una cosa da dirti ma sai

Non te la dirò mai

Perché

Vivo dì cose non dette che tornano in mente di sabato sera

Ti mando un vocale ubriaco in mezzo alla pista di una discoteca

Tu torni dentro la mia vita alle sei di mattina senza far rumore

Come una rapina perfetta passiamo la notte a rubarci l’amore

Sei tu che non mi lasci andare

Ed io non so dimenticare