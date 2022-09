Calma cerca di colmare la mancanza con il nuovo singolo, “FaceTime”

Calma FaceTime testo e audio. Mentre da due settimane è iniziata la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi uno dei cantanti della scorsa edizione, Calma, lancia un nuovo singolo inedito, FaceTime.

Marco Barbieri, questo il vero nome di Calma, è nato a Pesaro il 30 ottobre del 1998 e ha iniziato a fare musica e suonare la chitarra da autodidatta all’età di 5 anni. A 13 inizia a comporre le prime canzoni.

Dopo una parentesi di vita da 18enne a Londra dove studia “songwriting” all’accademia “Access To Music” e si esibisce nei locali della città per 8 mesi, torna in Italia.

A notarlo per primi sono due importanti nomi della musica italina: Bungaro e Cesare Chiodo. Da questa collaborazione nascono i singoli Per me sei troppo e Globuli Bianchi.

È gennaio del 2022 quando entra in corsa nella scuola di Amici di Maria De Filippi per volere di Rudy Zerbi. Durante la permanenza nel programma, durata fino alla fase del serale, pubblica il singolo Routine.

Dal 23 settembre del 2022 è fuori FaceTime canzone che racconta la difficoltà di un relazione a distanza durante il lungo inverno.

Un inverno freddo, dentro e fuori, in cui la propria vita, lontana dalla persona che amiamo e che ci manca, può essere riempito solo attraverso delle videochiamate attraverso la nota app nativa Apple.

Il pezzo è stato scritto dallo stesso Calma con Yanomi e Blame che hanno anche prodotto il pezzo.

CALMA FAcetime testo e audio

Gennaio, ti odio

Non passi mai

Che freddo sei

Ci pensi a noi col letto vuoto

Che guaio, ti amo

Ma c’è la nebbia nei tuoi messaggi

Un altro bacio

Al gusto oki

Al supermercato, quanti punti ho raccolto

Ma con te, quanti ne ho persi

Nel mio frigo vuoto

Solo alcuni avanzi

Gennaio di merda

Ci tieni distanti

Ma vinceremo no-o-o-o-i

Durante un FaceTi-ti-ti-time

In questi giorni di questi inverni

ho nella mia testa ho i tuoi occhi

Eterni

E vinceremo no-o-o-o-i

Durante un FaceTi-ti-ti-time

Asciugo i tuoi pianti

Accetto ritorni

Che li nei tuoi fianchi ci sono i ricordi

Mi sdraio, sul dubbio

Di noi due fra vent’anni nei soliti posti

I calici vuoti e i baci non dati

E mi hai consumato

Come la spiaggia in inverno

Come la luce dentro un giorno

O le notti in cui non dormo

E ti sei presa tutto quanto

L’affetto del mio gatto, i miei disegni storti

Come a scuola

Per non addormentarmi

Li regalavo al banco

Ma vinceremo no-o-o-o-i

Durante un Faceti-ti-ti-time

In questi giorni di questi inverni

lo nella mia testa ho i tuoi occhi eterni

E vinceremo no-o-o-o-i

Durante un faceTi-ti-ti-time

Asciugo i tuoi pianti

Accetto ritorni

Che li nei tuoi fianchi ci sono i ricordi

E ci rubiamo un ciao scritto ad inchiostro magico

Siamo il negativo di uno scatto analogico

Solo noi sentiamo sai, siamo una bomba

Che non crea panico che crea una bolla

E in questo gioco, poco logico, tu ci sai fare

E in questa foto, poco a fuoco

Tu sai brillare

Ma vinceremo no-o-o-o-i

Durante un FaceTi-ti-ti-time

In questi giorni di questi inverni

lo nella mia testa ho i tuoi occhi eterni

E vinceremo no-o-o-o-i

Durante un faceti-ti-ti-time

Asciugo i tuoi pianti

Accetto ritorni

Che li nei tuoi fianchi ci sono i ricordi

o o o