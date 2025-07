Cali! pubblica il suo primo Ep “Bambino cattivo” tra ironia e rabbia

Bambino cattivo è l’Ep d’esordio di Cali!, nome d’arte di Alessandro Caligaris. Il disco dell’artista ed autore torinese classe 2000, distribuito da Artist First, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 luglio 2025.

Bambino cattivo è composto da sette brani, che alternano energia e introspezione, ironia e rabbia. La tracklist dell’Ep è composta da tre inediti: Bambino Cattivo, Trallallerolallà e Caldo Cane. Ad essi si aggiungono i singoli già pubblicati, tra cui Vitamine e Non è domenica. Con questi brani, l’artista ha ottenuto riconoscimenti significativi: ha avuto due copertine della playlist Spotify “sanguegiovane”, oltre all’inserimento in playlist di rilievo come “New Music Friday”, “Generazione Z”, “Fresh Finds Italia” e “Nuovo Pop”.

La scrittura di Cali! è personale, diretta e immediata. Il brano che dà il titolo all’Ep, è un racconto viscerale di crescita e fuga da una realtà soffocante. Trallallerolallà svela il lato più spensierato e cantautorale dell’artista. Caldo Cane è un uptempo pop punk che ironizza sull’estate italiana tra sudore, ombrelloni e cliché di provincia.

Cali!: la tracklist di “Bambino cattivo”

Ecco qui di seguito la tracklist dell’Ep di Cali!:

1. VITAMINE

2. NON È DOMENICA

3. BAMBINO CATTIVO

4. AIUTO AIUTO!

5. FOREVER

6. CALDO CANE

7. TRALLALLEROLALLÀ

L’Ep racchiude l’energia, l’istinto e l’urgenza di verità di Cali!, che si racconta al pubblico senza filtri. Così come fa dal vivo, quando è sul palco. La dimensione live è il vero punto di forza dell’artista. I suoi concerti sono fisici, sinceri, imprevedibili.

Lo scorso autunno e inverno, dopo l’uscita dei primi brani del nuovo progetto, Cali! si è esibito a Torino, Milano, Roma, Ravenna e Parma, ottenendo un ottimo riscontro. Con l’uscita dell’Ep Bambino cattivo, proseguirà l’attività live durante questa estate 2025 dividendo il palco con Sethu, Fasma e Simone Panetti.

Foto di Letizia Montanari