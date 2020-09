Caleido: parte il nuovo progetto solista con il singolo “Ridicolo”

Caleido riparte con il nuovo singolo Ridicolo.

Il brano disponibile sulle piattaforme di streaming ed in digitale è prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Caleido è il progetto da solista di Cristiano Sbolci ex bassista dei Siberia.

Sbolci presenta così Ridicolo:

La canzone è nata per caso, quasi una sfida, un far navigare la mente oltre gli spazi chiusi del lockdown. Martina è il simbolo della voglia di molti di tornare alla spensieratezza delle origini, a un tempo e un luogo che ci sono sfuggiti di mano e che cerchiamo ovunque. Ho voluto raccontare in modo più diretto possibile la voglia di partire e la voglia di tornare che spesso abbiamo nei momenti in cui ci troviamo lontani fisicamente e non solo.

Caleido – Biografia

Cristiano Sbolci, in arte Caleido, è un cantautore livornese classe ’89.

Si avvicina alla musica all’età di sei anni, iniziando a suonare la chitarra e, durante i primi anni dell’adolescenza, influenzato dalla musica pop ascoltata in casa, inizia a scrivere canzoni.

Nel 2017 entra a far parte della band toscana Siberia in qualità di bassista, partecipando alla pubblicazione di due album, fino allo scioglimento del gruppo a maggio 2020.

Parallelamente alla sua collaborazione con i Siberia, nasce Caleido: il progetto si sviluppa inizialmente in dieci brani, scritti di getto in pochi mesi, seguendo l’onda della nuova scena pop italiana.

A questa decina di pezzi Caleido deve il suo primo tour da solista, partendo da alcuni locali di Livorno per approdare poi in diverse città dello stivale, per un totale di 30 concerti.

A questi si aggiungono diverse aperture, in occasione dei live di alcuni dei maggiori esponenti della scena come Riccardo Senigallia (vittoria del contest Il rock è tratto), Franco 126, Mox e Clavdio.

Nel 2019 Caleido firma un accordo discografico ed editoriale con la nuova etichetta indipendente Pulp Music.