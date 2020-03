Calabi: le suggestioni di un cantautore scienziato nel singolo “Sferica”

E’ uscito Sferica, il primo episodio che anticipa Viaggio Post Maturità, il nuovo album del cantautore scienziato Calabi.

Si tratta della prima tappa di un viaggio raccontato in modo insolito da Calabi, artista che si divide tra la musica e un lavoro da fisico teorico. L’idea è quella di presentare il nuovo album con la formula di una mini serie in quattro episodi. A ogni episodio corrisponde una release di più brani, ma con una focus track e un videoclip.

La prima release oltre a Sferica contiene i brani Madeleine e Domani, uscite nei mesi scorsi, e la strumentale Ieri.

Il racconto a episodi di Calabi si trasformerà via via in un concept, un percorso non solo musicale, ma sensoriale. Un viaggio interiore intrapreso per riscoprire sé stessi.

“Spesso le canzoni nascono da suggestioni. Le suggestioni sono sempre nell’aria, ma il più delle volte volano via in un istante, senza che te ne accorgi, e non ritornano. Certe volte invece le suggestioni rimbalzano tra le pareti della stanza, come una specie di eco, e ti si stampano nella testa lasciando un’impressione.”

Queste le parole di Calabi che poi continua:

“Sferica nasce come parola dentro a una conversazione. Una parola in mezzo a tante altre, che ha preso il volo e si è trasformata in canzone. Estrapolata dal contesto, la sfera è diventata metafora del corteggiamento. Un lungo corteggiamento, che somiglia ad un lento rincorrersi su una superficie curva, girando e rigirando, ancora e ancora. Dopo una lunga rincorsa, come si fa a dirsi di no?”

Tutti i brani sono scritti da Calabi che si è occupato degli arrangiamenti insieme a Simone Chiarolini, mentre la produzione è stata curata da Federico Laini. Il mastering è di Riccardo Zamboni.

CALABI

Calabi è lo pseudonimo di Andrea Rota, cantautore bergamasco che qualcuno ha definito come lo scienziato indie, dopo che i suoi brani hanno trovato spazio nella playlist Indie Italia di Spotify.

Andrea scrive anche libri per bambini e insegna loro la matematica attraverso il linguaggio universale dell’estetica. Le sue canzoni si caratterizzano per un’alchimia perfetta tra un cantautorato classico, malinconico, caldo e avvolgente e una produzione elettronica, curata da Federico Laini, già suo compagno di avventura nei Plastic Made Sofa.