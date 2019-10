La band Cado nello Specchio omaggia Monica Vitti nel singolo omonimo

I Cado nello Specchio dedicano il loro nuovo singolo ad una grande attrice italiana: Monica Vitti. Il brano è disponibile negli store digitali e in streaming dal 21 settembre 2019 scorso.

L’indimenticabile interprete di film drammatici diretti da Michelangelo Antonioni e di ruoli brillanti in numerose commedie all’italiana, è celebrata per la sua bellezza e la sua carica espressiva. L’attrice è presa come modello al quale la propria amata si avvicina.

Anche i gesti di Monica Vitti nei film ricordano quelli che due innamorati compiono nella vita di coppia. Così, la domanda che esplode nel ritornello del brano, è : “Ti capita mai di pensare a noi come a quelle coppie nei film?“.

Nel post con cui hanno annunciato l’uscita del singolo Monica Vitti, i Cado nello Specchio hanno scritto di essersi “voluti prendere del tempo per realizzare questa canzone. E’ stato necessario perché quando ci si lascia ispirare da qualcuno, si cerca sempre di rendergli giustizia“. Questo è l’obiettivo che la band si è posta, avendo però la consapevolezza che “certo è impossibile eguagliare il fascino, l’umorismo e la statura di un’artista come Monica Vitti ma a noi piace credere di aver realizzato un buon brano, uno di quelli che si ricordano, uno di quelli da cantare in macchina a squarciagola e se ci siamo riusciti è proprio perché ad ispirarlo è stata Lei, la Musa, Monica Vitti“.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, che è stato girato interamente a Mumbai. Qui di seguito potere vedere la clip di Monica Vitti.

Cado nello Specchio – Monica Vitti – Video

Il progetto Cado nello Specchio

I Cado nello Specchio sono un progetto del cantautore Andrea Failli, originario di Roma e trasferitosi a Torino. La band è composta da Marco Zuppa (chitarra), Gigi Cosi (tastiere), Franco Stella (batteria) e Alessandro Tocci (basso).

I Cado nello Specchio affondano le proprie radici nel cantautorato e nel rock classico. Il loro primo disco è del 2016, Perle ai porci. Dopo la pubblicazione dell’album, la band ha intrapreso un tour che si è concluso con l’esibizione in apertura a Fedez e Planet Funk in Piazza Vittorio a Torino, in occasione della finale del Giro d’Italia 2016.

Nel 2017, i Cado nello Specchio hanno suonato a Berlino e hanno registrato il secondo disco, Canzoni a mano armata. Negli anni, la band si è dedicata alla dimensione live esibendosi in numerosi festival (tra questi, Fringe Festival, Reset Festival e Primo Maggio dei Castelli di Velletri).