Per il ritorno sulle scene musicali Cabruja sceglie un brano di Bjork, “Unravel”

Cabruja pubblica il nuovo singolo,

Innanzitutto andiamo a conoscere meglio l’artista…

Eduardo Losada Cabruja nasce a Caracas in Venezuela e sin da bambino la musica rappresenta una costante della sua vita.

Muove i suoi primi passi all’interno del coro della scuola e in seguito partecipa a diverse rassegne, tra festival locali e varie produzioni.

Il ragazzo, accanto alla passione per la musica, ne porta avanti una apparentemente opposta ma sempre frutto della passione… quella per le scienze. E così Edoardo si laurea in biologia presso l’Universidad Simón Bolívar, a Caracas.

È nel 2006 che si trasferisce a Genova per un dottorato di ricerca in Microbiologia Molecolare e durante questo periodo entra a far parte del Coro dell’Università di Genova e, per via del suo lavoro come divulgatore scientifico, si avvicina al Festival della Scienza di Genova,

Nel 2008 Eduardo, che in seguito sceglierà il nome d’arte di Cabruja, conosce altri scienziati-musicisti con cui forma una cover band acustica.

Nel frattempo inizia a lavorare come insegnante di scienze in lingua spagnola in un liceo linguistico genovese e il 5 novembre 2021, dopo due anni di lavoro, pubblica il suo primo album da solista, Cabruja, in cd, digitale e vinile.

Il 2022 per l’artista è tempo di nuova musica, o meglio di una nuova interpretazione in questo caso. L’artista infatti sceglie di cimentarsi con una delle artisti più geniali, e al tempo stesso “contorte”, del panorama musicale mondiale: Bjork.

È infatti fuori la sua versione di Unravel, brano di Bjork del 22 settembre 1997, che Cabruja interpreta in una versione completamente riarrangiata da Giancarlo Di Maria e prodotta da Raul Girotti per Over Studio Label.

Qui a seguire il videoclip del pezzo.