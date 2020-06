Domenica 14 giugno Gianna Nannini spegnerà 66 candeline. La cantautrice toscana è infatti nata a Siena nel 1954. La sua carriera ha vissuto numerose fasi, tra successi incredibili, album e singoli non compresi fino in fondo e anche qualche inaspettato insuccesso discografico.

L’ultimo album La Differenza è stato pubblicato nel novembre 2019 e nonostante sia un disco realmente molto interessante non è riuscito a conquistare il pubblico (Qui la videointervista di presentazione del progetto).

Abbiamo selezionato in rigoroso ordine alfabetico 15 brani simbolo della carriera di Gianna Nannini. Una scelta particolarmente ardua, ma sicuramente esaustiva.

BUON COMPLEANNO GIANNA NANNINI – LE 15 CANZONI TOP

Amandoti

Il brano è una cover di un pezzo dei CCCP scritto da Giovanni Lindo Ferretti inserito nel disco Epica etica etnica pathos del 1990. Fu il primo singolo estratto da Perle, brano totalmente acustico in cui protagonisti sono il pianoforte della Nannini e di Christian Lohr, anche co-produttore artistico del disco, e gli archi del quartetto Solis String Quartet. Un disco che arrivò al massimo alla quarta posizione della classifica Fimi, ma che iniziò a porre le basi per una rinascita artistica che dal 2006 sarebbe stata palese.

America

America rappresenta il primo grande successo di Gianna Nannini. E’ il 1979 e il brano, firmato dalla stessa Nannini insieme a Mauro Paoluzzi, è un inno alla masturbazione. Il successo è amplificato anche grazie alla copertina disegnata da Mauro Convertino che raffigura la Statua della Libertà che, invece della fiaccola, impugna un vibratore a stelle e strisce. Il brano raggiunse il terzo posto della classifica settimanale dei singoli e a fine anno fu ventisettesimo.

Bello e Impossibile

Bello e Impossibile fu il primo singolo tratto dall’album Profumo del 1986. Il brano porta la firma dalla stessa Nannini e di Fabio Pianigiani. Raggiunge al massimo la posizione #2 nella classifica italiana restando ai primi posti per sei mesi. Il singolo ha un successo anche in Europa, in particolare in Germania, Svizzera e Austria.

Fotoromanza

Fotoromanza uscì nel 1984, tratto dal sesto album della cantautrice Puzzle. Il brano vinse il Festivalbar, ma non fu troppo apprezzato in Germania a causa della frase “Questo amore è una camera a gas”. Nel nostro paese conquistò le classifiche, raggiungendo la vetta e restandoci per 4 settimane. Il pezzo è accompagnato da un videoclip diretto dal grande regista Michelangelo Antonioni.

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani Top della carriera di Gianna Nannini.