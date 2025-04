Buon compleanno Fabrizio Moro: alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon compleanno a Fabrizio Moro, 10 frasi delle sue canzoni per omaggiarlo.

Il 9 aprile Fabrizio Moro spegne 50 candeline. Un traguardo importante per uno degli artisti più coerenti e viscerali della scena musicale italiana. Un cantautore che ha sempre preferito il percorso più impervio della sincerità, restando fedele a ciò che aveva da dire.

E allora, come raccontarlo? Lo facciamo con le canzoni. Dieci, per la precisione. Dieci brani che, tra rabbia e amore, ne tracciano la traiettoria umana e artistica.

fabrizio moro: Certificazioni e premi

Ad oggi il cantautore conta 5 dischi di platino e 4 dischi d’oro in era FIMI. Ha partecipato per 7 volte al Festival di Sanremo vincendolo due volte: nel 2007 tra le Nuove proposte con Pensa e nel 2018 tra i big con Non mi avete fatto niente in duetto con Ermal Meta.

Festival di Sanremo

2007 – Premio della Critica Mia Martini per Pensa

2019 – Targa nella Strada del Festival per Non mi avete fatto niente

2022 – Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con Sei tu

Premio Lunezia

2007 – Miglior valore musicale e letterario con Pensa

2015 – Miglior album con Via delle Girandole 10

2017 – Miglior testo e videoclip per Portami via

Ciak d’Oro

2022 – Miglior esordio alla regia per il film Ghiaccio

2022 – Miglior canzone originale per Sei tu

Premio Roma Videoclip

2007 – Miglior videoclip per Pensa

2007 – Miglior videoclip per Parole rumori e giorni

2008 – Miglior videoclip per Eppure mi hai cambiato la vita

2022 – Premio SIAE Roma Videoclip per Sei tu

Wind/SEAT Music Awards

2017 – Singolo di Platino per Portami via

2018 – Disco di Platino per P arole rumori e anni

2019 – Live Oro per il Tour 2018

