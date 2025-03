Bugo annuncia gli ospiti de “Il Concerto Finale”

L’anno scorso Bugo ha annunciato il ritiro dalle scene, dopo oltre vent’anni di musica. Questo suo addio avverrà con Il Concerto Finale, previsto per il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano.

Il concerto coincide con la data di chiusura del tour legato al disco d’inediti Per fortuna che ci sono io, pubblicato da Bugo a marzo 2024. Sarà anche l’ultima occasione per vedere l’artista esibirsi dal vivo. Per questo motivo, Il Concerto Finale – Mi sono rotto i cogl**ni… ma per fortuna che ci sono io è stato pensato come una festa.

L’evento sarà un addio alle scene da parte di Bugo, tramite una celebrazione della sua carriera. L’artista vuole salutare il pubblico festeggiando e cantando insieme le canzoni che hanno caratterizzato il suo percorso artistico. Sulla scia della positività presente nell’ultimo disco Per fortuna che ci sono io, Il Concerto Finale vuole essere un live pieno di energia e gioia. Per fare questo, Bugo non sarà da solo sul palco dell’Alcatraz.

L’artista ha annunciato che il 1° aprile a Il Concerto Finale – Mi sono rotto i cogli**ni… ma per fortuna che ci sono io ci saranno diversi ospiti. Tra gli amici che saluteranno Bugo, ci sono J-Ax, Aimone Romizi dei FASK, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi.

Il Concerto Finale è organizzato da Kashmir Concerti. I biglietti per l’evento sono disponibili su VivaTicket e nei punti vendita abituali.