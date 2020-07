Bugo Morgan: in vendita il 45 giri di Mescal. Ecco dove e perché...

L’eco di quanto successo quest’anno a Sanremo e della querelle Bugo Morgan non si spegne nemmeno a 6 mesi dal Festival (Qui la videointervista ai due rilasciata prima della lite).

Nei mesi scorsi come sappiamo è successo davvero di tutto, ma le luci su quanto accaduto tra i due cantautori a Sanremo non si sono mai spente.

Ora Mescal, l’etichetta discografica che ha presentato Sincero, ha messo in vendita il 45 giri del brano presentato alla kermesse musicale. Per un motivo davvero particolare…

“C’era una volta un 45 giri con il quale abbiamo omaggiato i media presenti in sala stampa a Sanremo; l’unico scopo per il quale fu realizzato era questo, ma alcuni di questi omaggi, non si trovarono bene con i destinatari ed emigrarono su piattaforma web dedite ad aste online; alcuni di loro raggiunsero cifre spropositate proprio perché introvabili in commercio. Non ci è sembrato assolutamente giusto! Morale della favola: abbiamo deciso che i 45 giri rimasti, li vendiamo noi, a 20€ spese di spedizione incluse. Se volete regalarvi qualcosa che non troverete mai più, ma al prezzo giusto, potete andare sullo Store di www.mescalmusic.com o fare un salto nelle IG stories

… e buona Estate!”

BUGO MORGAN – SINCERO – 45 GIRI

La riflessione postata sui social da Mescal è più che condivisibile. Che senso ha rivendere un regalo?

Il vinile è stato regalato ai media in sala stampa, ovvero a persone che dovrebbero avere a cuore la musica e considerare un disco come un prezioso cimelio da conservare con il cuore e con la meritata cura. E invece?

Purtroppo succede anche questo, quindi… appoggiamo la scelta di Mescal e ci rammarichiamo per quanto accaduto che conferma come troppo spesso chi fa questo mestiere non lo ama a sufficienza.

Il 45 giri è, quindi, disponibile sullo Store di www.mescalmusic.com.