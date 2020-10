Bugo: annullate le date live di novembre, slitta invece quella di Milano

Bugo – annullamento date live

A causa per perdurare dell’emergenza Covid-19, come per molti altri artisti, anche Bugo è costretto a cancellare i prossimi concerti.

Gli appuntamenti live previsti per il mese di novembre sono, quindi, stati annullati.

La decisione, in accordo con gli organizzatori, è stata presa considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso.

I live saranno un appuntamento importante per il cantautore per poter far ascoltare i brani contenuti nel suo ultimo album Christian Bugatti oltre che i suoi “vecchi” brani.

Sul Palco con Bugo ci saranno: Donald Renda alla batteria, Marco Montanari alle chitarre, Max Gelsi al basso e Simone Bertolotti alle tastiere.

Bugo – live annullati

I live cancellati sono:

7 novembre – Livorno – The Cage

13 novembre – Pordenone – Capitol

14 novembre – Roma – Largo Venue

19 novembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

I biglietti acquistati saranno rimborsati o in alternativa verrà riconosciuto un voucher di pari importo (alla riapertura dei Club coinvolti) come da DPCM del Governo dello scorso marzo e aprile.

E’ stato, inoltre, annunciato lo spostamento del concerto previsto per il 23 ottobre 2020 all’Alcatraz di Milano, si terrà il 5 maggio 2021.

I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

Ascolta qui la nostra videointervista ai Seat Music Awards 2020 in cui Bugo affronta anche il tema dei live nel rispetto delle regole vigenti.