Sanremo 2020 Bugo e Morgan un’amicizia raccontata sui social da diverso tempo eppure un sodalizio professionale che, secondo voci di corridoio, sembrava in crisi a causa delle bizze di Morgan.

Nella serata delle cover Morgan aveva dominato la scena scegliendo lui il brano da cantare e dirigendo l’orchestra (con cui aveva già avuto problemi per l’arrangiamento realizzato).

Nella quarta serata del Festival attorno all’1:45 i due artisti vengono annunciati. Morgan sale sul palco mentre si vede Bugo tardare nell’ingresso, impegnato a discutere con qualcuno, forse della produzione, forse del suo staff.

Alla fine il cantautore entra e Morgan attacca con la parte iniziale della canzone ma ad un certo punto Bugo si è avvicinato alla tastiera ha preso il foglio che Morgan stava leggendo e ha abbandonato il palco dell’Ariston.

Amadeus ha tentato di capire la situazione andando a parlare con Bugo ma nulla, l’artista aveva ormai abbandonato la scena e così lo spettacolo è andato avanti con l’esibizione che ufficialmente non è avvenuta e che quindi la stampa, giuria chiamata in ballo questa sera, non dovrà votare.

Bugo e Morgan: ecco cosa è successo

Clicca su continua per sapere cosa ha fatto Morgan durante l’esibizione scatenando l’ira di Bugo.