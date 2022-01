Brunori Sas, per la terza vita di “Cip!”, lo rende punk trasformandolo in “Cheap!”

Brunori Sas regala una terza vita al suo ultimo album, Cip! che ora diventa Cheap ed esce l’11 gennaio in una nuova versione.

Terza vita perché, lo scorso mese di dicembre il cantautore ha realizzato Baby Cip!,una versione speciale di alcune delle canzoni del suo album diventate, in occasione della nascita della figlia, delle vere e proprie Ninna nanne (ve ne abbiamo parlato qui).

In occasione del secondo anniversario di Cip! l’album torna sulle piattaforme digitali in versione apparentemente punk, così le definisce Brunori Sas, e con un il titolo di Cheap!

BRUNORI SAS CHEAP!

Il cantautore presenterà i brani in anteprima sulle sue pagine social a partire dalle 21…

Oggi “Cip!” compie due anni.

Per celebrarlo degnamente, a mezzanotte uscirà “CHEAP!”

STASERA ALLE 21 ve le farò sentire in anteprima live streaming sui miei canali: Facebook, Instagram e Youtube.

Dalla mezzanotte fuori su tutte le piattaforme.

Ma cosa conterrà Cheap! e quale nuova anima assumeranno le canzoni questa volta? Lo racconta Brunori stesso…

Si tratta essenzialmente di un divertissement, nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero (visti i tempi gravi). Un cotto e mangiato che affronta tematiche attuali, ma con un approccio che esce dalla dinamica sacrale, lunga e a tratti pallosa che connota la realizzazione dei dischi ufficiali.

“CHEAP!” gioca, ovviamente, sull’omofonia con il famigerato pettirosso, finendo per esserne, o meglio fingendo di esserne il surrogato, il fratellino storto, quello uscito male.

Linguaggio terreno, sporcature nei testi e nel suono il tutto condito da una buona dose di sana cialtroneria: dialetti e finto spagnolo, clavicembali kitsch e chitarre zanzarose, batteria elettronica da liscio e slide hawaiane.

Sedici minuti che vi cambieranno la vita, in peggio.

Cinque Hit Estemporanee Apparentemente Punk

Una raccolta di 5 canzoni casalinghe, scritte e registrate in una settimana durante le feste di Natale, con strumentazione scarna e approccio da “buona la prima”.

Baci, Dario

Non ci resta quindi che aspettare le 21, per ascoltare i brani in anteprima su tutti i social di Brunori Sas, e dalla mezzanotte per la pubblicazione sulle piattaforme.