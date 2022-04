Brugnano: ecco l’Ep d’esordio “Contrasti”, in uscita il 29 Aprile

Il duo napoletano Brugnano, dopo aver conquistato il pubblico e la critica di Musicultura 2021, aggiudicandosi un posto tra i vincitori del concorso, esordisce con l’EP Contrasti.

Frutto della commistione di tre visioni artistiche differenti, l’Ep è stato interamente scritto e prodotto dal duo in collaborazione con Valerio Nazo, produttore e dj già in auge per aver lavorato, tra gli altri, con artisti del calibro di Rocco Hunt, Fabri Fibra, Guè Pequeno.

Contrasti che sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica a partire dal 29 Aprile per Smilaxpublishing, vanterà la collaborazione dei rapper Carl Brave e ‘Ntò, proprio in featuring con quest’ultimo sarà il primo singolo estratto dal disco.

brugnano “mal di Te” feat. ‘nto

Sarà disponibile a partire dal 22 Aprile, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica il brano Mal di Te in collaborazione con ‘Nto, rapper napoletano di cui diversi brani sono stati scelta per la colonna sonora originale della Serie Tv Gomorra. Come tutto il resto dell’Ep, il brano nasce dall’esigenza di coniugare una scrittura cantautorale con le sonorità e le strutture della musica attuale.

Il duo è formato dai fratelli Gianluca e Antonio Brugnano, il primo musicista e cantante ha lavorato, tra gli altri, con Rocco Hunt come batterista e chitarrista accompagnandolo nel tour e come produttore per Clementino e ‘Nto. Il secondo autore e musicista ha lavorato con J Ax nel singolo Pink Flamingo per la campagna di sensibilizzazione a favore della salvaguardia dei fenicotteri in collaborazione con WWF.

Dal 2019 anno di nascita del progetto sono stati diversi i singoli pubblicati tra cui Le Aiuole e Acqua Gelida, pubblicato per l’etichetta romana Luppolodischi, seguiti poi dai singoli Le Notti Insieme e Draghi che ha conquistato diverse playlist editoriali Spotify e Amazon Music.