Brucherò nei pascoli feat Lamante in “Tua da far paura” esplorano la fragilità umana

I Brucherò nei pascoli feat. Lamante hanno lanciato il nuovo singolo Tua da far paura, disponibile per Woodworm.

Tua da far paura segue a Call Me Resurging, pubblicata lo scorso giugno, e i Brucherò nei pascoli tornano a esplorare la complessità dell’essere umano. Con Tua da far paura sfidano il perbenismo della società moderna. Il brano affronta l’influenza delle dipendenze sulle persone, quelle che scandiscono il ritmo delle giornate e a cui non si riesce a rinunciare.

“Fidati, non puoi stare alla larga dalle tue dipendenze. Sono loro che ti trasformano, che segnano il ritmo dei tuoi giorni, a cui non riesci a rinunciare. E forse è proprio questo a renderti umana”.

Il brano è un incontro tra elettronica, alternative rock e punk: il sample di un sussulto si alterna a un basso costante e a una batteria di ispirazione drum and bass, creando un’atmosfera intensa e oscura. La voce di Lamante originale e potente crea il giusto contrasto per dare respiro al pezzo.

Conosciamo meglio i Brucherò nei pascoli

I Brucherò nei pascoli sono Davide, Stefano e Niccolò. Scrivono canzoni senza barriere di genere, spaziando dal rap al rock, dal jazz all’elettronica. Nel 2023 firmano con l’etichetta Woodworm e Rolling Stone li segnala come uno dei progetti più interessanti della scena musicale emergente.

Palo, il loro primo album, è un mix di stili tra punk e sensibilità creativa che è presente anche nei videoclip firmati dalla stessa band (Ghicci Ghicci è tra i finalisti del Videoclip Italia Awards). Nel 2024 producono insieme a Crookers l’EP NOLOTOV, denunciando il tema della gentrificazione. Sono, inoltre, la prima band ad aver collaborato con un automa, Sophia the Robot, per la realizzazione dell’EP Call Me Resurging, presentato in Triennale Milano a giugno 2025. Il disco segna per la band il primo passo verso una riflessione sul concetto di umanità.

CREDITI

Prodotto da Brucherò nei pascoli e Fabio Senna

Scritto e Composto da Brucherò nei pascoli e Lamante

Immagine di copertina di Astrid Ardenti