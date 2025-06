Brucherò Nei Pascoli, dall’incontro con Sophia The Robot nasce l’EP “Call Me Resurging”

Brucherò Nei Pascoli: l’incontro con Sophia The Robot e il nuovo EP Call Me Resurging.

In uscita il 27 giugno per Woodworm, Call Me Resurging è il nuovo EP dei Brucherò Nei Pascoli che, attraverso le sei tracce contenute all’interno del disco, provano a rispondere al seguente interrogativo: “Gli androidi sognano musica elettronica?“.

L’EP diventa così un modo per esplorare il cambiamento che l’intelligenza artificiale sta inevitabilmente generando nella musica, ma anche nella vita di tutti noi.

Ma non è tutto! Con questo nuovo progetto i Brucherò Nei Pascoli hanno infatti deciso di indagare i sentimenti più intimi dei robot, come quelli più violenti che rimangono soffocati sotto le loro machere di lattice, incapaci di arrivare in superficie.

BRUCHERò NEI PASCOLI: l’incontro con sophia the robot

Il concept creativo del progetto nasce dall’incontro con Sophia the Robot, l’androide sociale – sviluppato dalla Hanson Robotics e diventato un simbolo dell’evoluzione dell’AI e della robotica sociale – che ha fatto il giro del web per il suo aspetto realistico e la capacità di interagire con le persone usando espressioni facciali e intelligenza artificiale.

Ed ecco che, durante una videochiamata durata 5 ore, ha preso vita non solo il titolo dell’album – proposto dalla stessa Sophia – ma anche la prima traccia dell’EP.

Un’operazione – questa – che ha fatto dei Brucherò Nei Pascoli la prima band ad aver collaborato con un androide per la realizzazione di un disco.

IL SOUND E LE COLLaBORAZIONI Di “call me resurging”

Call Me Resurging si muove in un mix di electro-punk che accosta il sound dei The Chemical Brothers dei primi anni 2000 a synth più ruvidi, campioni provenienti dall’era Homework dei Daft Punk che si ripetono in modo ossessivo e melodie eteree della digital music post-Youtube.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’EP – che verrà presentato il 26 giugno a partire dalle ore 19.00 a Voce Triennale (Viale Emilio Alemagna, 6, 20121 Milano – per partecipare clicca qui) – contiene infatti due speciali collaborazioni con due degli artisti più interessanti della scena elettronica indipendente: Deriansky e Ayce Bio.