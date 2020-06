E’ uscita in radio e in tutte le piattaforme digitali per Honiro Label la versione originale del singolo di Briga In Rotta per Perdere Te, prodotto da Dj Raw.

Si tratta di uno dei brani di maggior successo dell’artista e fu originariamente inserito nello street album Alcune Sere, pubblicato nel 2012. Fu il preludio al grande successo e si caratterizza per un sound fresco ed energico.

L’artista nelle scorse settimane ha pubblicato sui social un video per celebrare il decennale di carriera (ne abbiamo parlato Qui). Attualmente sta lavorando a un album per ricordare il traguardo del doppio lustro e contestualmente pubblicherà alcuni singoli. Si tratterà di versioni originali, remix ed alcuni rivisitati e mai usciti sulle piattaforme digitali.

BRIGA IN ROTTA PER PERDERE TE – IL TESTO

Non è normale sei pronta a farti legare

sopra un letto per perdere me

e a quanto pare sei pronta a farti menare

sopra un letto per perdere me

Non è normale sei pronta a farti legare

sopra un letto per perdere me

e a quanto pare sei pronta a farti menare

sopra un letto per perdere me

Ti ho conosciuta a una serata strana,

io ero vestito male tu eri vestita Dolce & Gabbana

Avevi blue jeans, scarpe di Gucci,

Red Carpet davanti al bancone del sushi

fumavo, io non ho niente da perdere

mi son detto alla prossima giuro le do da accendere, ma

non ci ho pensato e ho pensato di attendere

dato che forse era la mossa giusta per fagliela scegliere

poi le si gira mi guarda e faccio schifo

che neanche mi son fatto la barba e dico

”Ciao io sono il barman dopo con calma

verresti fuori a bere un Macallan?”

lei manco sa cos’è, io sono stanco

e la voglia di spiegarglielo no che non c’è

quindi prendo la prima cosa da bere

così al ritorno le guardo pure il sedere che è beauty fratè

E questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

se questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se mando un bacio in cielo lui non me lo rimanda

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se penso a quello che volevo io in verità

Piacere sono Mattia,

30 secondi di cazzate e già ti ho fatto una radiografia

Io faccio Rap, ma aspetta mica Yo Yo

oppure quella roba di merda zia

e cado dritto nel dramma

strapiombo e la combo di una botta e una canna

e dice smamma c’è il mio ragazzo

qua fuori che se ci vede da soli ci scanna,

alzo lo sguardo per vedere chi è

questo coglione con i capelli attaccati placcati con il gel

con la sua mini da torneo Q,

il neon blu, il subwoofer, il soap meglio di me

ed il mio sogno si spegne

concesso ‘sti stupidi con certe fregne

e storie indegne io faccio moto consegne

cantando e contando le bestemmie.

E questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

se questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se mando un bacio in cielo lui non me lo rimanda

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se penso a quello che volevo io in verità

2… 1…

E questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

se questa notte rimani con me, in rotta per perdere te

in rotta per perdere te

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se mando un bacio in cielo lui non me lo rimanda

che non ho mai ottenuto abbastanza

e se penso a quello che volevo io in verità