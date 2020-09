E’ uscito per la prima in radio e in digitale Humans Vs Apes, il singolo di Briga feat Mostro, la cui versione originale uscì nel 2017 come lancio per il film The War – Il Pianeta delle Scimmie.

Il brano, prodotto dal duo Enemies per Honiro Label, vede i due artisti della Honiro Label protagonisti di una battaglia rap. Briga è a capo dello schieramento degli Umani, mentre Mostro guida quello delle Scimmie.

”’Humans vs Apes’, compreso il videoclip, è una chicca del mio repertorio e, di comune accordo con Mostro, ho deciso di renderla fruibile al pubblico facendola uscire in tutti i digital stores, in occasione del mio decennale di carriera. È stata una grandissima emozione poter contribuire al lavoro di una produzione di un colossal così importante nel mondo, con un brano dal testo molto intenso e con la forza del rap.”

Queste le parole di Briga per descrivere il singolo Humans Vs Apes, brano accompagnato da un videoclip le cui immagini sono state girate da Emanuele Pisano.

Prosegue, quindi, la serie di regali ai fans che Briga ha deciso di proporre per festeggiare il decennale della carriera (ne abbiamo parlato Qui).

BRIGA FEAT MOSTRO HUMANS VS APES – IL TESTO

Testo di Mattia Bellegrandi & Giorgio Ferrario

Date a Cesare quel che è di Cesare

Questa è la resa dei conti

Lo so che insieme saremo più forti

Non si è mai visto uno scontro del genere

Guardo negli occhi chi ho accanto

Quelli di chi ha perso tanto

Casa, famiglia, futuro

Che ne sai, questo è molto più di un branco

Non ci comanda nessuno

Ora sei solo con le spalle al muro

Questa scimmia ha imparato a parlare, si

E ti ha appena mandato a fanculo

Io difendo la mia vita

Vengo a vendicare ogni ferita

Ti aspettavi la scimmietta da circo?

Bene, invece so tenere in mano un mitra

Siamo una squadra

Tra noi e voi, c’è una guerra unica

E’ strano, perché in fondo noi siamo simili

L’uomo è una scimmia, solo un po’ più stupida

E conoscere vuol dire potere

E’ la sola cosa che so

Non ho incominciato io questa guerra

Ma io la finirò, io la finirò

Esseri umani

In un mondo in cui gli esseri umani

Non sanno più essere umani

Le scimmie scendono dai rami

E fra’, schiacciano i crani

Volevi ‘sto mondo ma ormai è troppo tardi

Si sarà preso le armi

Noi non possiamo fermarli

Si, noi dobbiamo fermarli

E’ l’involuzione di Darwin

L’esercito è pronto, fra’ pronto al conflitto

Ma non sarà mai sconfitto

Vogliamo la terra, la guerra è alle porte

Raccoglila sotto la terra le forze

Sangue e i piedi nelle pozze

Se fuggi non cambia

Puntagli il fucile in faccia

Non farti sentire

Cuci le labbra (Shh)

Li attaccheremo alle luci dell’alba