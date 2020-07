In attesa di poter ascoltare l’album con cui festeggerà il decennale discografico, è ora disponibile il nuovo singolo di Briga Calle Maria Ignacia (Honiro Label). Non si tratta di un brano inedito, ma la versione originale del pezzo scritto nel 2010 e mai pubblicato.

Come già annunciato dallo stesso cantautore, ogni mese verrà pubblicato uno dei suoi singoli del passato in versione originale, remix o rivisitato e mai uscito sulle piattaforme digitali. Il mese scorso la scelta era caduta su In Rotta per Perdere Te (ne abbiamo parlato Qui).

“Questa canzone è nata quando vivevo a Madrid e prende il nome dalla strada in cui abitavo.

Fino a quel momento, in Italia, avevo registrato i miei brani nello studio casalingo di un amico. Ricordo perfettamente che quando tornai a Roma presi contatti con una sala di incisione in cui registrava la maggior parte della scena Rap romana e questa fu la prima canzone che incisi in uno studio professionale.”

Queste le parole di Briga. L’artista continua:

“Di fatto, Calle Maria Ignacia si può considerare il mio primo vero pezzo.

Dalle tre strofe si possono delineare i tratti distintivi del mio carattere, fra i quali il senso di rivalsa, la rabbia e la voglia di arrivare che da quel momento hanno indirizzato il mio cammino nella musica fino a portarmi ai 10 anni di carriera, senza mai abbandonarmi.”

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Lorenzo Piermattei, girato il 1° Luglio 2020 nel quartiere Trastevere a Roma, dieci anni dopo dalla nascita del singolo.

BRIGA CALLE MARIA IGNACIA – IL TESTO

L’ultimo grido delle mode

La vita mia è come una puttana che non gode

Jodèr

Troppe droghe

Prove che non supero

Mi rode ancora brother

So che non recupero

Ma già sono le 9

è una serata lontano da casa

E quando piove

Sto solo col Mikasa

Palleggio fino a quando esplode la mia ribellione

Calcio in cielo sto pallone che ritorna con la scritta Nasa

Briga zingaro da strada e nessun dramma

Fossi Pindaro potrei volare per spalleggiare mia mamma

Ma Pacha Mama resta nella cama

E io sputando la mia bava,

come un lama, metto ossigeno al diaframma

Ma Briga sai quante ne perdi?

Tu prendi la tua vita a bottigliate di Aberfeldy

Men jeg foeljer mig heldig

E nonostante tutto

Essere messo tra i ribelli non mi sembra così brutto

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste un piede

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste un piede

Perché ho messo la testa

Dove non metti la tua

E questa gente detesta

Briga il ninho de rua

Io al timone e tu a prua

Mentre piloto il bonde

Con un rayo de lua

Che illumina le onde

Ma non risponde la mia fede

A una testa incline

A rime povere incastrate tra la rovere e le spine

Faccio commuovere le ragazzine a decine

Ma non mi posso muovere adesso se calpesto mine

Ed è una danza

Che seguita ad oltranza

Mi chiudo in stati d’ansia

mentre gioco a Valetudo con l’infanzia

Vado in vacanza

E la Guardia di Finanza mi entra in casa

e fa tabula rasa dentro la mia stanza

Ma non la chiamo latitanza

Perché l’unica cosa da cui scappo davvero è la distanza

Ma se l’acchiappo spero che non si scansa

Altrimenti porto al cimitero pure la speranza

Tu non dirmi che sei già finita

Una vita in bianco e nero e un velo sopra Sjonnie e Anita

Percorro la salita e ricucio ogni ferita

Che s’infetta ancor di più quando brucio per l’ortica

Y si no te escucho, grita

Che forse ti sento

Sono stretto da morse

e non ho più risorse per questo tormento

E so che mi potrai deridere

Ma non potrai decidere se mi vorrai uccidere

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste un piede

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste

Io son l’icona di me stesso

Ma spesso accade

Che chi si adula da solo

Prende il volo e cade

E non si porta appresso neanche una persona

Che stava li in alto con te

E invece adesso che sto in coma

Chi c’è?

Chi suona

Alla campana di un depresso?

Dimmi chi è che mi sprona alla ricerca del successo?

Non brillo per riflesso, io

Brillo di un lume

Che è solamente mio

E che non scambio per nessuna ragione

Quando mando la testa in confusione

Quando ti mangio in testa e la curva contesta

perché non vuol padrone

Sono le gesta a fare le persone

Che stai a sinistra, a destra o non hai una direzione

Ma più vado avanti e non mi fido

Ci vado con i guanti e poi m’incazzo perché non mi sbrigo

Divento pazzo se mi soffi i baci dalle mani

Perché ho paura che il vento li devi verso un altro nido

Quindi diffido dai cloni

Dalle imitazioni

E dai mezzi paragoni

Sono diamanti grezzi e una P3 che manco spara

A levarti dai coglioni la gente che non ti si equipara

E io mi scavo la mia bara e tu

Guarda e impara

Schiavo di te stesso e di quel cesso della tua puttana

Ti ho fatto tana

E per te manhana

è solo un giorno che segue

un altro giorno della settimana

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste un piede

Vengo da giù con il mio stupendo vivere

portando tra le mani il tuo respiro da reprimere

Ho un destino da riscrivere che non si vede

Perché ho messo la testa dove voi non mettereste

non mettereste un piede