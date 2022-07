Bresh: nel nuovo inedito Il meglio di te l’importanza dei piccoli gesti quotidiani

È arrivato un nuovo singolo di Bresh. Dopo il grande successo del disco Oro Blu, l’artista rappresentante della Drilliguria pubblicha il prossimo venerdì 22 luglio il singolo Il meglio di te.

Il meglio di te è stata scritta dallo stesso artista, all’anagrafe Andrea Brasi, e prodotta da Zef e SHUNE. Questa canzone, come precisato dal team dell’artista, “racconta la quotidianità di quei ragazzi che hanno la vita che si apre davanti a loro ma non sanno ancora quale sia la strada giusta. L’unica sicurezza è concentrarsi sui piccoli gesti grazie ai quali si riconosce subito la persona a cui si vuole bene e insieme alla quale si affronteranno anche i dubbi del futuro”.

Il meglio di te è rimasta fuori da Oro Blu, l’ultimo album di Bresh, pubblicato lo scorso marzo e già certificato disco d’oro. Il pezzo dovrebbe essere presentato a breve per la prima volta dal vivo nel corso del tour che si sta svolgendo nei principali festival estivi. Bresh continuerà a viaggiare con la propria musica, interpretando i brani di Oro Blu e i tutti i suoi maggiori successi anche il prossimo autunno, in una tournée di cinque date nei club.

Testo Il meglio di te Bresh

Studi

Oppure leggi le stronzate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio perché

Lei da sola, lucidalabbra rosa

Carica la sua IQOS come fosse una pistola

Scorre con l’unghia lunga, il rumore fa “tac-tac”

Me la vedo e già provo a immaginarmela sul clap

Lui, distante, scende a vender due canne

Pantaloncino camo, guarda male una volante

Deve contare soldi, passa e si butta in quel bar

Ancora non sa che è davanti all’università

Studi

Oppure leggi le stronzatе su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

solo il meglio di te tutto per me

Fai le fiamme col tuo sorriso, due occhi da paradiso

Io sono spettinato e ho la barba da fare schifo

Non so più con quale spirito riesca a parlarti e sibilo un po’

Ho poca voce ed urlato tutta notte

Mi dai qualche risposta prefabbricata apposta

E saperlo ogni volta non sai quanto mi costa

E ti filleri il cuore come filleri te

Fai una doccia d’amore oppure un bagno di contanti

avere questo hotel tutto per noi

E finire a farlo sopra la moquette dei corridoi

Poi chiamare in stanza e chiederti che vuoi

cambiare idea nella hall dei fatti tuoi

Studi

oppure leggi le stronzate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

solo il meglio di te tutto per me

Sotto terra o dove non passa il sole

Si fa la guerra e quello che si vuole

usare come il nostro fight club

Dove dai il meglio di te

Studi

Oppure leggi le stronzate quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

solo il meglio di te tutto per me