Brando Madonia canta un flusso d’emozioni in I pesci non invecchiano mai

I pesci non invecchiano mai è il nuovo singolo di Brando Madonia, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali dall’8 maggio 2020. Il brano anticipa l’uscita del disco da solista del cantante, realizzato per l’etichetta indipendente fondata da Carmen Consoli nel 2002, Narciso Records.

In un periodo particolare come quello odierno, nel quale si è costretti a rimanere immobili, si inizia a scorgere i dettagli di ciò che ci circonda. Si riscoprono quei particolari che di solito non siamo in grado di apprezzare, perché presi dalla frenesia della vita quotidiana.

I pesci non invecchiano mai parte da un universo fatto di percezioni e dinamiche, che muovono le corde più profonde dell’esistenza.

Il brano risulta dunque particolarmente attuale in un momento in cui la musica diventa portavoce di un bisogno di normalità ma, anche e soprattutto, di prospettiva verso il futuro.

“I pesci non invecchiano mai non vuole raccontare una storia” – spiega Brando Madonia – “sono pensieri, sensazioni, emozioni anche solo temporanee trasposte in musica. Come fosse un sogno in bilico con la realtà. C’è desiderio di una ripartenza, di una rivincita nella vita“.

I pesci non invecchiano mai, il videoclip

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, realizzato come se fosse la trasposizione visiva di un viaggio nei meandri della fantasia. Le immagini sono una sequenza di disegni creati dalla mano di un bambino.

La realizzazione del video tramite l’utilizzo di oggetti comuni, quali fogli, matite colorate e forbici, sottolinea l’importanza delle cose semplici e quotidiane.

Il messaggio veicolato dalle immagini della clip, è dunque di lasciare fuori tutto ciò che è superfluo e artificiale.

Brando Madonia – I pesci non invecchiano mai – Video

Brando Madonia, figlio d’arte

Brando Madonia nasce a Catania nel 1990; ed è figlio d’arte: suo padre Luca è il frontman della band dei Denovo. Cresce così a contatto con la musica; e nel 2006 fonda il suo primo gruppo musicale, con cui suona cover di artisti internazionali e brani inediti in inglese.

Nel 2012, Brando fonda insieme a due amici la band Bidiel, partecipando all’edizione di Sanremo Giovani. Grazie a questa esperienza, si affaccia al mondo musicale nazionale e, con i Bidiel, registra due album. Fanno seguito un tour italiano e la partecipazione a numerosi festival.

Il percorso musicale di Brando prosegue adesso con un nuovo progetto discografico, che per la prima volta lo vede come solista. Il disco, in fase di registrazione con l’etichetta indipendente Narciso Records, è anticipato dal brano I pesci non invecchiano mai.

Per tutte le news su Brando Madonia, potete visitare la sua pagina Facebook o il suo profilo Instagram.