BowLand: ecco il singolo Kemet all’insegna dell’energia

I Bowland, band che si è fatta conoscere durante X Factor 12 nel 2018, torna con un nuovo singolo dal titolo Kemet. Il brano è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 22 novembre 2019.

Dopo un’intensa estate live, i Bowland pubblicano un singolo che rompe rispetto al passato e, allo stesso tempo, rientra nel naturale percorso della band. Kemet (Sony Music) è una canzone che si muove tra ritmi selvaggi, melodie malinconiche e voce che diventa suono.

Il brano è realizzato senza seguire le logiche di mercato. Con Kemet, i Bowland si sono messi in gioco, senza nessuna costrizione e nessun condizionamento. La band si è fatta ispirare e guidare dall’arte e dalla propria vena musicale, che questa volta si propone più energica, aggressiva e selvaggia.

Kemet parla della lotta, continua e quotidiana, che tutte le persone affrontano ogni giorno per andare avanti e fare ciò in cui credono. In particolare, la canzone parla di una persona ribelle che non smette di pretendere ciò che le spetta e che le viene negato dalla società. Il messaggio è che ognuno è padrone della propria vita e gli altri non possono decidere per noi.

Kemet è scritta e prodotta dai Bowland con Alex Neri. Il brano è mixato da Francesco Bertelli, Matteo Zarcone e Aleksandr Del Malandrino.

Kemet, il video

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, molto colorato e ritmato. La scelta dei Bowland è stata di rendere anche a livello visivo il groove del pezzo. Qui di seguito potete vedere il videoclip di Kemet.

Kemet arriva dopo la pubblicazione, a dicembre 2018, dell’EP Bubble of Dreams che era stato anticipato dal singolo Don’t stop me. Quest’anno, i Bowland si sono dedicati ad un’intesa attività live: oltre ai concerti in Italia, si sono esibiti in Europa al Sziget Festival a Budapest e a Barrakud in Croazia. Adesso, sono impegnati a scrivere il loro secondo album.