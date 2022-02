I Botanici lanciano il singolo malinconico “Grandina”

I Botanici tornano sulle scene musicali dopo l’Ep di featuring Kirigami. La band campana lancia il nuovo singolo dal titolo Grandina, negli store digitali dall’11 febbraio 2022 per Garrincha Dischi.

Grandina è un brano caratterizzato da algida malinconia; ed è stato scelto per inaugurare l’inizio di un nuovo capitolo discografico. I Botanici si presentano in una veste completamente rinnovata, dopo una metamorfosi di suono, stile e anche formazione. Al trio di Benevento, infatti, si aggiunge Stefano Titomanlio al basso, portando un ulteriore incremento di decibel al già corposo wall of sound della band. Questo cambiamento allarga ulteriormente lo spettro sonoro e arricchisce gli arrangiamenti. Sul progetto rimane però la firma di Alberto Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale, che insieme a Nicola Hyppo Roda ha prodotto il nuovo singolo.

Grandina si pone come manifesto della trasformazione radicale della band. Il brano è caratterizzato da chitarre che tessono trame intricate e un pianoforte che simula il ticchettio del tempo, creando un’atmosfera sospesa. Tutto riprende vita nel ritornello, che presenta potenti riff di chitarra e pattern di batteria marziali, insieme all’esplosione della voce esplode in un urlo lancinante.

“Grandina è uno spaccato sul sentirsi intrappolati in una prigione fatta di ricordi”, raccontano i Botanici. “Una nota autobiografica sull’eterno presente che le giornate sembrano portarsi dietro, con la loro vacuità di senso. Grandina però è anche un fantasma dal futuro, una presa di coscienza della tensione che ci trascina verso qualcosa di sconosciuto. Un ricordo artificiale a proteggere una superficie ruvida e increspata, dove saremo soli, mentre la grandine ci blocca in un limbo di incertezza”.

Musica e parole di Grandina sono di Antonio Del Donno, Gaspare Vitiello, Gianmarco Ciani e Stefano Titomanlio. La produzione artistica è di Alberto ‘Bebo’ Guidetti, Nicola ‘Hyppo’ Roda e Antonio Del Donno. Il brano è stato registrato e missato da Nicola ‘Hyppo’ Roda e Antonio Del Donno presso il Donkey Studio di Medicina (BO); e masterizzato da Francesco Brini presso lo Spectrum Studio di Bologna.

Ecco chi sono i Botanici

I Botanici nascono nel gennaio del 2015 a Benevento. Nel 2017 esordiscono con Solstizio, LP pubblicato per Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto Guidetti. La promozione del disco li porta in tour in tutta Italia. Al termine del tour, pubblicano, sempre per Garrincha Dischi, Solstizio Deluxe, riedizione del primo disco contenente in aggiunta due brani inediti e una cover.

Nel 2018, Mirko di Fonso lascia la band per dedicarsi al suo progetto solista. I Botanici (Gianmarco Ciani, Antonio del Donno, Gaspare Maria Vitiello) pubblicano nel 2019 il loro secondo disco, Origami, contenente undici tracce tra cui un featuring con Lo Stato Sociale. La promozione del disco li vedrà impegnati fino a marzo 2019 in tour, seguiti da Stefano Titomanlio al basso che entrerà in pianta stabile nella band.

Nel 2020 prende vita l’EP Kirigami, in cui la band coinvolge Maggio & Tanca, Le Endrigo e Giorgieness per arricchire, con la loro partecipazione, alcuni brani. Nel 2022 ritornano sulle scene con il nuovo singolo Grandina.

Foto di Carmine Musella