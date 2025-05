Boro torna alla musica da club e la giusta freschezza estiva con il nuovo singolo “MTP”

Boro, MTP: significato del testo del nuovo singolo

Dopo la pubblicazione del suo primo album Bendicion, Boro torna con il nuovo singolo MTP (EMI Records / Universal Music Italia), disponibile da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali.

MTP – acronimo per Marijuana, Tequila, Patron – è una traccia pensata da Boro per le dancefloor estive e con la quale rispolvera il suo lato più fresco e spontaneo, lasciandosi guidare da un beat che si preannuncia essere un banger.

Il singolo arriva a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione di Bendicion, il suo primo album con il quale ha dimostrato di saper unire coerentemente i canoni della musica latina con stilemi tipicamente italiani.

BORO, “MTP”: SIGNIFICATO DEL TESTO

Boro ne parla così: «Sentivo il bisogno di tornare a fare musica da club, che facesse muovere, che portasse energia. MTP è nata così. Ero in studio e mi è arrivato il vocale di una ragazza che conteneva queste tre parole, di cui ho percepito subito le potenzialità».

BORO, “MTP”: TESTO DEL BRANO

(Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron)

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Sotto c’è Gucci

Sopra c’è Prada

Sono un italiano vero vero di strada

Lei vuole tutti e io voglio la plata

Sto seguendo i soldi mentre l’ho unfollowata

Hablame hablame hablame hablame

Tutte abbronzate che sembrano vandale

Con una tinta bella xxx linda

Viene dal Messico come Belinda

Il pezzo tuo è blunt

Fumiamo come nel ranch

È troppo sexy

Facciamo del sex e ritorna mia fan

Ama la marijuana

Ha lo sguardo da diabla

Marijuana

Vede, sente, non parla

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Brum brum brum

Come se avessimo messo il gas (turbo)

Come sempre nuda come fossimo a luglio

Spegne anche la luna vuole farlo al buio

Vuole sfilarmi i jeans

Le piace la mia xxx

Collana Van Cleef vuole girare un reel

Lei va dritta al punto non ci gira intorno

Non le dura molto quella sua lip combo

E con quel chupa chupa

Le movenze da Cuba

Verso Salsarubra

Al ladro non si ruba

E torniamo la manana

Che puzziam di marijuana

Y de tequila, patron es la bebida

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

Marijuana, tequila, patron

BORO, CHI È?

Boro inizia la sua carriera nella musica a 17 anni fondando il collettivo Iskido Gang. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green.

Nel 2019 Boro pubblica il singolo inedito Lento in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe e che ad oggi è certificato triplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream. Ad ottobre dello stesso anno partecipa al singolo Twerk di MamboLosco, anch’esso certificato disco d’oro con oltre 50 milioni di stream.

Il 2020 si apre con la firma con Virgin Records con cui pubblica diversi singoli e il primo progetto discografico insieme a MamboLosco, Caldo. Collabora all’interno con Anna, Beba, Dark Polo Gang, Geolier, Lola Indigo, Rosa Chemical e Samurai Jay.

Nel corso degli anni Boro continua a pubblicare numerosi singoli e collaborazioni con Fred De Palma, Villabanks, Elettra Lamborghini e Artie 5ive. Arriva poi il 2024, quando pubblica il suo primo album ufficiale, Bendicion, per Emi Records / Universal Music Italia.