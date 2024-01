Boro annuncia l’uscita del suo primo e attesissimo album “Bendicion”

Dopo aver pubblicato i singoli “Delincuente” in collaborazione con Elettra Lamborghini, “Coco Chanel” con la star argentina della musica latin Oriana e “Cadillac” in collaborazione con Artie 5ive, l’artista multiplatino Boro annuncia l’uscita del suo primo e attesissimo album ufficiale, “Bendicion“, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in quattro diversi formati fisici – CD autografato, LP autografato, LP autografato (in esclusiva all’interno dello shop Universal Music) e colorato e CD autografato (in esclusiva all’interno dello shop Universal Music) – a partire da venerdì 19 gennaio per EMI Records.

In particolare, chi acquisterà il quarto formato entro le ore 16.00 di martedì 16 gennaio avrà la possibilità di partecipare a un’esperienza esclusiva, che si terrà giovedì 18 gennaio a Milano e consisterà in un pre-listening ufficiale di “Bendicion” insieme a Boro.

BORO, “BENDICION”

Traduzione in lingua spagnola di “benedizione“, il titolo dell’album nasce da una parola dal valore simbolico, scelta per caratterizzare questo disco, che mette insieme alcuni tra i più grandi successi del rapper e cantante torinese e 7 inediti, per una panoramica a 360° del percorso di Boro fino ad oggi, che lo ha visto lasciarsi alla spalle la parte più scanzonata e goliardica, rinunciando simbolicamente a una parte del suo nome d’arte: da Boro Boro a Boro.

“Per la vita che faccio mi sento benedetto. Per ogni cosa positiva che succede nella mia vita ho sempre sentito la necessità di ringraziare, il destino o un’entità superiore. Credo che la musica sia il mio modo di trasmettere questo senso di gratitudine, lo strumento più naturale”.