Boro Boro lancia “Coco Chanel” e porta in Italia la superstar da 9 milioni di follower, Oriana. Scopriamo la sua storia musicale

Boro Boro torna con Coco Chanel brano in cui duetta con la superstar Oriana, artista da 9 milioni di follower sui social (di cui cinque sul solo Instagram)

Federico Orecchia, questo il vero nome di Boro Boro, è reduce dal successo del suo ultimo singolo con Elettra Lamborghini, Delincuente, brano che ha superato oltre un milione di streaming in un mese. Ora arriva per lui un nuovo duetto sulle note di Coco Chanel, brano fuori da venerdì 26 maggio per Virgin Records/Universal Music Italia.

Coco Chanel è stato prodotto da ITACA e, visto che si preannuncia come un possibile tormentone dell’estate italiana e internazionale, andiamo a conoscere meglio Oriana e la sua storia musicale e non.

BORO BORO porta in Italia ORIANA

Nata il 19 aprile 1996 da padre argentino e madre venezuelana Oriana Gabriela Sabatini Fulop, in arte Oriana, è è nota anche per essere Legata sentimentalmente al calciatore Paulo Dybala ed essere la nipote della campionessa di tennis mondiale Gabriela Sabatini.

Cresciuta in una famiglia di artisti (i genitori sono attori famosi) inizia la sua carriera come modella per poi passare alla Tv e al cinema dove, tra le altre cose, appare nella telenovela argentina di Cris Morena, Aliados ed è protagonista del film Netflix Il segreto non rivelato.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo singolo Love Me Down Easy. Nel suo curriculum musicale conta: l’apertura dei concerti in Argentina di Ariana Grande e dei Coldplay, collaborazioni con noti artisti argentini e la partecipazione sul palco principale del Lollapalooza Argentina.

Nel 2021 ha firmato un contratto con Universal Music Latino con cui pubblica i singoli pop/reggaeton 325, PERRO, SOLA e CHIN CHIN.