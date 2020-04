E’ uscito il nuovo singolo di Boro Boro Nena (Virgin Records – Universal Music Italia) . Per l’occasione l’artista ha coinvolto Geolier, per un brano prodotto da Andry The Hitmaker.

Nena arriva a otto mesi dal successo di Lento, singolo certificato doppio disco di platino che a oggi conta oltre 60 milioni di stream (ne abbiamo parlato Qui).

Boro Boro ha appena firmato un contratto discografico con Virgin Records e Nena è il primo singolo per la major. Si tratta di un singolo che unisce la magia delle influenze reggaeton e latine con quelle tipicamente urban. Un mix che già decretato il successo di Lento.

Per la prima volta Boro Boro collabora con Geolier, che si inserisce sulla traccia con le sue inconfondibili rime.

Nei giorni scorsi Boro Boro ha pubblicato il brano Easy, un freestyle pubblicato su YouTube e Spotify come regalo ai fan dopo mesi di silenzio.

BORO BORO NENA FEAT. GEOLIER – IL TESTO

Nena, Nena ti odio quanto sta città

E penso: Nena, Nena

vorrei darti il cuore ma, voglio

Soldi qui ora, verdi gialli e viola

Una boutique ora, comprare via Roma

Ora mi fumo gelato

Prima lo andavo a prendere

Il mio cuore l’ho già dato ma di palle ne ho da vendere

Matalo dicono chi vorrebbe essere me

Nel mentre sti parlano, rido bro

Intanto io vizio me

vorrei tanti soldi e farci su una pila

Per chillarci sopra e godermi la vista

Fare quello fra che non potevo fare prima

Godermi il panorama girando sta mista

E dico vamonos, vamonos

Iskido Gang che sembra il diavolo

E dico vamonos, vamonos

Yo soy loco también magico

Nena, Nena ti odio quanto sta città

E penso: Nena, Nena vorrei darti il cuore ma, voglio

Soldi qui ora, verdi gialli e viola

Una boutique ora, comprare via Roma

Ammò nun sacc chi si ma vien a cas cu me

Mentr n’at port spij a cas che sto cu te

Si chell che vulev l’agg itt a te tre

Chesti ca a me nun m fann e po nun sacc pcché

Si t stacc po tu spier ca po t chiamm aropp

Finché po’ nun t’o ruobb e finché po nun succer j m sent tutt appost

Yo lo se que me quiera mami

na latin sott a torr a Paris

Jammuncemm nta na suite a Bali

M’aggia fa chiù sord ro cartell e Cali

Fum 41 finché chest nun collass

Parl italian e ten pur o date just

Stes nta vasc che tacc, bro liev o ghiacc stu drink è sul acqu

Nena, Nena ti odio quanto sta città

E penso: Nena, Nena

vorrei darti il cuore ma, voglio

Soldi qui ora, verdi gialli e viola

Una boutique ora, comprare via Roma

Foto di Alessio Panichi