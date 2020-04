Boreale lancia il brano “Meraviglia” con sonorità elettroniche

Il cantautore romano Boreale (all’anagrafe, Alessandro Morini) pubblica il singolo Meraviglia, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 26 marzo 2020.

La canzone, prodotta da Marta Venturini e rilasciata dall’etichetta Rumore di zona, presenta sonorità elettroniche che si accostano a quelle morbide ed eleganti del pianoforte. “Meraviglia è il titolo di una canzone nuova” – racconta Boreale – “una storia vissuta intensamente tra malinconia e stupore, scritta di getto e con tanta pancia”.

Il brano è caratterizzato da una duplice anima: delicata ed energica allo stesso tempo. Nel presentarlo, il cantautore sottolinea proprio questa caratteristica:

“Quando la notte non prendi sonno e non riesci a chiudere occhio, quando pensi a tutte quelle cose che hai perso e a tutte quelle che ancora hai, quando pensi a quella rivoluzione che avevi messo in piedi perché eri convinto che avresti cambiato davvero tutto, quando quei sogni appesi ad un filo cadono giù, quando alla fine comunque la meraviglia è la cosa più vera che ti rimane e capisci che una rivoluzione ha senso solo se a farla si è insieme”.

Ecco chi è Boreale

Meraviglia è il quinto singolo di Boreale, cantautore dal passato punk. Alessandro Morini – questo è il suo nome – presenta un progetto artistico e musicale dalle caratteristiche contrapposte ma mai contraddittorie. Con i suoi brani, racconta storie malinconiche tratte da un passato travagliato, che mescola con caustiche ironie.

La musica di Boreale è intima e personale, caratterizzata da sfumature tenui. Ad essa si affiancano però immagini dai toni scuri e dai colori sparati.

Il singolo di debutto è Maggio Novantasei, uscito a maggio del 2019. Lo stesso anno, a breve distanza di tempo, seguono i brani Maremoto ad agosto, Niente a settembre e Kilometri a dicembre 2019.

Per conoscere meglio Boreale, è possibile visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram del cantautore.

Meraviglia, il testo

Qui di seguito trovate il testo di Meraviglia:

E proprio adesso

Che siamo Felici

Proprio adesso

Che siamo Divisi

Tu volevi una complicità

Sarebbe stato bello averla

Che bella la tua meraviglia

Se resto sempre più a fondo

Se tutto crolla e mi arresto

Ma se ti guardo più a fondo

Non ritrovo più le cose che ho perso, Non ritrovo più le cose che ho perso

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme

E se piangiamo dopo la rivoluzione

Mi prendo un piccolo pezzo di te

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme, Ti prego piangiamo insieme

E proprio adesso

Che siamo vicini

Proprio adesso

Dimmi qualcosa non voglio che ridi

Non dirmi una bugia perchè fa male più di tutto quello che ho perso

Preferisco la tua meraviglia

Per quelle cose che non ho mai saputo dire

Non so da dove cominciare

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme

E se piangiamo dopo la rivoluzione

Mi prendo un piccolo pezzo di te

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme, Ti prego piangiamo insieme

Ti ho vista ridere davanti ad un oceano fragile

Ti ho vista sparare cazzate, facendo centro

Ti ho vista sparare cazzate, mirando al centro

Che tanto farò anche io, che tanto farò anche io

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme

E se piangiamo dopo la rivoluzione

Mi prendo un piccolo pezzo di te

Noi che preparavamo una rivoluzione

Ti prego piangiamo insieme, Ti prego piangiamo insieme

Ti prego piangiamo insieme