Bonaccini risponde a Cosmo su Green Pass e concerti: “Crediamo ci siano le condizioni per farli”

È arrivata questo pomeriggio, via social, la tanto attesa replica del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al lungo post virale di Cosmo. Come vi abbiamo raccontato qui su All Music Italia, l’artista piemontese ha qualche giorno fa scritto alla Regione una lettera aperta per assicurarsi che, alla luce della campagna vaccinale, si possa finalmente ritornare ad eventi live in presenza e senza restrizioni.

La richiesta di Cosmo a Bonaccini è legata anche e soprattutto al live che il prossimo ’1, 2 e 3 ottobre si terrà all’Arena Parco Nord di Bologna. La prima festa dell’amore di Cosmo, questo il titolo, sarà non soltanto la prima occasione in cui il cantante presenterà dal vivo i pezzi del suo ultimo disco. La tre giorni di concerti è infatti stata ideata proprio con l’obiettivo di un ritorno alla modalità dei live del pre-pandemia, senza distanziamento né mascherine.

Il politico ha messo mano ad Instagram per rispondere, in modo chiaro, preciso e onesto, alle richieste di Cosmo. Nel suo post originario, in effetti, il cantante di Turbo non chiedeva soltanto di fare un’eccezione per il suo di concerto, ma un vero e proprio cambio di prospettiva rispetto al covid-19. La richiesta è semplice: In buona sostanza, grazie al Green Pass, alle vaccinazioni e ai tamponi si potrebbe e anzi dovrebbe tornare alla normalità, perlomeno a livello di concerti.

La risposta di Bonaccini a Cosmo

Ecco, dunque, un estratto con i punti salienti delle parole di Bonaccini su Instagram:

Caro Cosmo, abbiamo letto la lettera che ci hai scritto, nella quale spieghi di volver organizzare un concerto a Bologna a inizio ottobre, in uno spazio sostanzialmente aperto e dove il pubblico, munito di green pass e con tamponi rapidi eseguiti nelle ore precedenti possa assistere in piedi, cantando e ballando, Proponi quindi a queste precise precondizioni di poter derogare delle regole attualmente previste e cioè non costringere il pubblico a rimanere seduto e distanziato. Norme che il Governo invece ha mantenuto ferme, nonostante le richieste arrivate dal mondo della musica. […] Il Governo sta lavorando all’estensione del Green Pass: noi crediamo sia l’occasione giusta e necessaria per fare dei passi avanti. […] E c’è un altro punto sul quale hai perfettamente ragione: si tratterebbe di un ulteriore forte impulso a vaccinarsi.

Arriviamo dunque ad un punto chiave:

Con altrettanta chiarezza dobbiamo però dire che una Regione non può derogare delle norme nazionali in vigore, perché così prevede giustamente la nostra Costituzione. Le regole vanno rispettate e, nel caso, aggiornate. Noi crediamo ci siano le condizioni per farlo, che sia giusto fidarsi del Green Pass e spingere sull’acceleratore della campagna vaccinale. […] Su questo ti assicuriamo il nostro impegno in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Immediata la replica di Cosmo, che via Instagram Stories ha risposto Bonaccini ringraziandolo per l’interesse.

Foto di copertina di Chiara Lombardi