Bomba Molotov: l’omonimo album d’esordio è una riflessione rock sul mondo

I Bomba Molotov pubblicano il loro primo album, disponibile negli store digitali dal 7 marzo 2025. Il disco, che ha come titolo lo stesso nome della band, viene pubblicato anche in vinile nel corso del mese di marzo.

I Bomba Molotov nascono in una piccola città, dall’incontro tra Andrea Baldini (voce e chitarra), Giorgio Ragaglini (chitarra), Paolo Bramanti (basso) e Gerardo Bordini (batteria). L’incontro di questi quattro ragazzi e dei loro mondi musicali ha portato alla creazione di una band caratterizzata dall’esplosività del rock. Da qui, il nome Bomba Molotov. Terminato il liceo, le loro vite hanno intrapreso strade diverse tra cinema, cattedre di università, ingegneria e business. Per oltre 20 anni, Bomba Molotov è rimasto un sogno, fino a quando si sono ritrovati in una sala prove. Ogni incontro ha portato a nuove idee che, sessione dopo sessione, si sono trasformate in veri e propri brani. Adesso, arriva il momento dell’esordio discografico con l’album Bomba Molotov.

Il disco racchiude dieci brani intensi e viscerali, che raccontano l’umanità con uno sguardo crudo e poetico. Tra garage rock, punk e blues psichedelico, la poetica dei brani è caratterizzata dalla dicotomia tra caos e ordine, tra ribellione e accettazione. Bomba Molotov si propone come una potente riflessione sull’incoerenza della natura umana e sul tumulto dei nostri tempi.

L’album affronta temi universali e contemporanei. Parla della ribellione contro se stessi di Cane Sciolto. Denuncia una società capace di voltare lo sguardo dai problemi che l’affliggono in C’è chi Balla. Ed ancora, propone un viaggio onirico in un’ambientazione distopica in Sabbia. Ogni brano dipinge quadri di crescita personale, viaggi interiori, identità fluide, passioni travolgenti e momenti in cui la realtà sfuma. Il disco nel suo complesso invita all’introspezione e alla consapevolezza, senza risparmiarsi in crudezza e autenticità.

Bomba Molotov, la tracklist

1. Cane sciolto

2. C’è chi balla

3. Vortice e fragole

4. Nirvana

5. Devil at the supermarket

6. Mayday

7. Una candela al vento

8. Sabbia

9. Combat rock

10. Pazzia

I Bomba Molotov descrivono così il loro primo disco: “Le canzoni parlano di rivoluzione personale, odissee in deserti interiori, odi alla fluidità di genere, passione legata alla tentazione e alla perdita della cognizione della realtà. L’album è un rituale sonoro che oscilla tra il caos e l’armonia, tra la danza e il dolore“.

Bomba Molotov live: Club tour da marzo 2025

Dopo l’uscita del disco, i Bomba Molotov sono pronti a presentarlo dal vivo. La band ha annunciato un club tour nelle principali città italiane.

Ecco gli appuntamenti live ad oggi confermati:

14 Marzo – Perugia, Afterlife

21 Marzo – Novara, Big Lebowski

22 Marzo – Pesaro, Spazio Webo

23 Marzo – Parma , Zu

27 Marzo – Firenze, Combo

3 Aprile – Roma, RCCB INIT

Le date sono in aggiornamento.