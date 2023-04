Fuori ad aprile il nuovo disco dei bnkr44 e poi via al tour 2023

bnkr44 tour 2023.

Dopo l’annuncio che i bnkr44 saranno presente all’edizione 2023 del MI AMI Festival vengono annunciate nove nuove date al calendario del collettivo empolese.

Il tour sarà l’occasione per presentare per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo disco, Fuoristrada, in uscita il 28 aprile prossimo nel formato vinile autografato e in digitale.

I bnkr44, a partire dalla pubblicazione del loro disco d’esordio, 44.DELUXE, uscito nel 2020 hanno già all’attivo più di 60 date live in Italia e un disco d’oro grazie alla collaborazione con Night Skinny in uno dei brani dell’album Botox.

26/05/2023 – MI AMI – MILANO

27/05/2023 – ATIPICO FESTIVAL – SAVIGLIANO (CN)

23/06/2023 – ULTRAVOX VIPER SUMMER FESTIVAL – FIRENZE

25/06/2023 – OLTRE FESTIVAL – BOLOGNA

14/07/2023 – VIDEOCITTA’ FESTIVAL – ROMA

15/07/2023 – PHOENIX FESTIVAL – CAMERINO (MC)

23/08/2023 – AMA MUSIC FESTIVAL – VILLA CA CORNARO / ROMANO D’EZZELINO (VI)

25/08/2023 – BARAVAI MUSIC – TERNI

26/08/2023 – MAMAMIA FESTIVAL – SENIGALLIA (AN)

27/08/2023 – LIMEN FESTIVAL – SALERNO

02/09 – CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA – PALERMO

