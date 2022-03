Il collettivo già cult BNKR44 sta tornando ed il primo tassello è “So chi sei” (TESTO)

BNKR44 So chi sei testo del nuovo singolo che verrà lanciato su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 25 marzo.

Il brano arriva dopo l’uscita dell’uscita del primo album del collettivo, Farsi male a noi va bene, lanciato nel mese di novembre del 2021 e diventato un manifesto della perseveranza di 7 ragazzi dell’infinita provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per rendere concreta la loro visione artistica e diffonderla nell’universo.

BNKR44 è stato fondato nel 2019 a Villanova, una frazione in provincia di Firenze. Un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma composto da Erin, Piccolo, Faster, Jackson, Caph e Fares. Il collettivo pubblica le prime tracce su Soundcloud .

La mescolanza, assolutamente omogenea, dei vari stili di provenienza degli artisti del BNKR44 e la voglia di esplorare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri rendono unico nel suo genere questo progetto.

Dopo il posse album 44.DELUXE, escono vari ep tra cui Distaccato di Fares, e per Bomba Dischi, Luce Spenta di Erin e Amaranto di Piccolo.

Nell’estate 2021 sono protagonisti di diversi live e apparizioni in numerosi festival in giro per l’Italia.

Dopo il lancio del disco d’esordio è tempo ora di nuova musica con So chi sei brano fuori per Puro Srl con distribuzione Universal Music Italia. La produzione è a cura Caph e JxN.

BNKR44 so chi sei Testo

(Di Duccio Caponi, Jacopo Adamo, Marco Vittiglio

Prodotto da Caph e JxN)

Dai, odiami se serve

Ho paura di non trovare una cura

Che non sia tu e

Cos’è, cos’è, cos’è, cos’è che non c’è più?

Dov’è, dov’è, dov’è che finisce tutto?

Vorrei fare un tuffo

Nei tuoi occhi, occhi, occhi

Dove, sai, è così brutto

Se non tocchi, tocchi, tocchi

Ma io so chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, chi, chi sei

E sarò sincero

In un mare di squali ci siamo trovati

Scegli e scappi

Come quando non paghi mentre arrivano gli altri

Scendi o apri, fermo tra le onde

Io non so più se dovrei pensarci o solo andare oltre

Ma ora non si può più

E dagli scogli più alti giù

Fino ai tuoi coralli

Vieni qui, non lasciar stare

Credimi, non puoi affogare mai (Mai)

Tra le cose da buttare, ah

Tra le cose da salvare, ah

Giuro, ti verrò a cercare

Anche se non vuoi aspettare mai (Mai)

Tra le cose da salvare

Io non ti ho salvata mai

Vorrei fare un tuffo

Nei tuoi occhi, occhi, occhi

Dove, sai, è così brutto

Se non tocchi, tocchi, tocchi

Ma io so chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, chi, chi sei

Cos’è, cos’è, cos’è, cos’è che non c’è più?

Dov’è, dov’è, dov’è che finisce tutto?

Vorrei fare un tuffo

Nei tuoi occhi, occhi, occhi

Dove, sai, è così brutto

Se non tocchi, tocchi, tocchi

Ma io so chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, so chi, so chi sei

(Io) So chi, chi, chi sei