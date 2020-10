Il rap è una componente fondamentale che negli ultimi anni ha contraddistinto X Factor. Un artista che ha colpito fin dalla prima audizione è Blind, ventenne perugino il cui vero nome è Franco Rujan.

“Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio.”

Queste le sue parole pronunciate durante una puntata del talent di Sky.

“Quante volte sono stato da solo chiuso in quella stanza per raggiungere il mio sogno. Vengo dalla strada, là ho lasciato la mia impronta, immerso nei problemi sono uscito con la forza.”

Così Blind sui social dopo la puntata dedicata ai Last Call, che l’ha promosso meritatamente ai live. Una promozione che lo ha profondamente commosso, permettendo al pubblico di conoscere meglio la sua sensibilità nata da una storia personale difficile.

BLIND A X FACTOR 2020

Blind ha vissuto un periodo non semplice, scegliendo durante l’adolescenza amicizie sbagliate che l’hanno portato sulla cattiva strada. Un’esperienza che l’ha segnato e che gli ha dato la forza di credere in un sogno, quello della musica.

Il brano Cuore Nero, presentato alle audizioni, parla proprio di questo percorso e di come gli amici veri lo hanno supportato. Un pezzo che ha ricevuto il plauso unanime dei giudici, grazie anche alla scelta di non utilizzare l’autotune.

Anche Cicatrici, pezzo molto intenso, è stato apprezzato dai giudici, così come la più recente Fatti Miei. Ora… non ci resta che vedere come Blind cercherà di conquistare X Factor 2020.

Blind Cuore nero testo

Lei che mi chiede se vuoi uscire?

scusami ho troppo da fare

tra poco ho un treno devo partire

quindi c’è poco da fare

3 e 29 devo partire, il maru che passa a suonare

faccio un po’ tardi deve capire tanto corro per le scale

salgo sul treno tutto di fretta, sai che sta vita fra non aspetta

ho fatto per anni quella gavetta, [?] 20 anni la guerra in testa

Quanto è bella Milano sotto il cielo blu

Roma è bella e mi manca adesso torno giù

prendo quel che mi spetta e non ci penso più

ora sono qua in alto

E mi hai dipinto il cuore di nero

e credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

ma adesso tu mi hai dipinto di nero

già lo so, già lo so

Scendo dal treno la folla mi aspetta

c’è chi applaude e chi invece non resta

salgo sul taxi scortato alla festa

troppi pensieri dentro alla mia testa

dentro al locale mi scorta la crew

primo pensiero tra quelli sei tu

mischiando vodka con il Malibù

E mi hai dipinto il cuore di nero

e credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

ma adesso tu mi hai dipinto di nero

già lo so, già lo so