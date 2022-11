Blanco annuncia San Siro e Olimpico e si prepara a battere il primato di Ultimo

Blanco Tour Stadi 2023.

Abbiamo già capito che il 2023 sarà l’anno della musica negli Stadi italiani. Dai grandi re com Vasco Rossi e Ligabue fino a Marco Mengoni e ai debuttanti, almeno in questi templi dello sport, Pinguini Tattici Nucleari e Gazzelle.

E ora arriva un altro nome. Per alcuni inaspettato ma per quel che ci riguarda non troppo. Quello di Blanco!

Blanco Tour stadi 2023

Del resto il 17 settembre scorso Blanchitobebe ha chiuso il suo primo tour con tutte date tutto sold out. Oltre 350.000 presenze in 35 date del Blu Celeste Tour. E non sono solo i numeri dei live a parlare.

In poco più di due anni Blanco ha collezionato oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme digitali solo con le canzoni del suo album. Numeri che salgono se si aggiungono tutte le collaborazioni, da Sfera Ebbasta a Mahmood con il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Da oltre un anno il suo primo disco, Blu celeste uscito il 9 settembre del 2021, staziona nella Top 20 FIMI degli album più venduti (è uscito dalla Top 10 da meno di un mese) e conta sei dischi di platino per le oltre 300.000 copie/unità certificate.

Ad oggi sono ben 49 i dischi di platino conquistati dall’artista e 3 i dischi d’oro. Tutto questo per un ragazzo che a febbraio del 2023 compirà vent’anni e, come da lui stesso annunciato sui social, li festeggerà con un doppio concerto negli stadi. Una data allo Stadio San Siro di Milano e una allo Stadio Olimpico di Roma.

Questo gli farà battere il record portato a casa negli scorsi anni da Ultimo di artista italiano più giovane ad esibirsi in uno stadio.

L’annuncio è arrivato nelle storie di Blanco con un video in cui il giovane artista scrive con una bomboletta spray su un muro bianco due semplici parole:

San Siro

Olimpico

Insomma non c’è da aggiungere altro se non che aspettare che, a breve, arrivi l’annuncio ufficiale delle date e dell’apertura delle prevendite. Quasi sicuramente Blanco nel 2023 pubblicherà anche il suo secondo, attesissimo, album.