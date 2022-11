L'ascesa live di Gazzelle arriva al traguardo più ambito... un grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma

A sorpresa arriva l’annuncio di un altro artista che sbarcherà, inaspettatamente, in uno stadio italiano. Si tratta di Gazzelle che il prossimo anno terrà un unico concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

L’artista ad oggi conta 19 dischi dischi di platino e 18 dischi d’oro. La sua scalata al successo è iniziata nel 2017 con l’album Superbattito (certificato disco di platino), seguito nel 2018 da Punk (doppio disco di platino) e nel 2021 da Ok (doppio disco di platino).

Nel durante diverse collaborazioni tra cui Mara Sattei, Thasup, Marco Mengoni, Rkomi e Night Skinny.

Ora arriva questa tappa importante nella carriera live dell’artista.

La carriera live di Gazzelle, come quella discografica, è stata in costante ascesa e lo ha visto suonare in tutti i palchi della sua città di nascita, Roma. Dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze.

Ora a quanto pare è arrivato il momento dello Stadio Olimpico dove l’artista si esibirà con un live, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il 9 giugno del 2023.

Le prevendite saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 7 novembre al linki qui sotto e, dalle 11 di sabato 11 novembre, nei punti vendita autorizzati. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.







