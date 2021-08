Blanco, l’artista dell’anno (e non solo) pubblica la versione acustica di “Paraocchi” per la Maison Valentino

Blanco Paraocchi, uno dei singoli lanciati dal giovane artista, prende nuova vita grazie e per la Maison Valentino.

Un anno fa Blanco pubblicava il singolo della svolta. Era infatti il 23 luglio 2020 quando usciva Notti in bianco per Island Records. Da allora il giovanissimo artista ha collezionato un successo dietro l’altro diventando senza ombra di dubbio l’artista più innovativo degli ultimi anni.

Vi sveliamo un piccolo aneddoto tecnico…

oi, come tanti altri colleghi, abbiamo intuito subito il suo potenziale al punto che, nonostante Google news (che si occupa in parte della vendita dei nostri spazi pubblicitari) ci intimasse di eliminare la copertina del brano, che lo ritraeva nudo a correre nei prati, pena il mancato posizionamento dell’articolo per gli inserzionisti, noi abbiamo deciso di lasciarlo intatto per non alterare la natura del progetto.

Da allora di cose ne sono successe nella carriera di Riccardo Fabbriconi, classe 2003.

Sono seguiti altri due brani, che hanno riscosso meno successo del precedente, Ladro di fiori e Paraocchi, è arrivata una collaborazione da oltre 60 milioni di stream, La canzone nostra con Mace & Salmo, ed è uscito un brano, Mi fai impazzire in duetto con Sfera Ebbasta, che è diventato il vero tormentone dell’estate 2021 senza volerlo essere.

Ad oggi Blanco può vantare più di 200 milioni di stream sul solo Spotify, tra singoli e collaborazioni, per un totale di 8 brani con un media di quasi 25 milioni di stream a pezzo.

Blanco Paraocchi Acoustic

Mi fai impazzire non solo ha ormai superato quota 50 milioni di stream, ma ha dato nuova vita sia a Notti in bianco che ha Paraocchi entrambe rientrare nelle posizioni alte delle classifiche di vendita e streaming.

Il successo dell’artista 18 enne è tale che la Maison Valentino lo ha voluto per un’importante collaborazione in esclusiva, la prima di diverse collaborazioni musicali della nota casa di moda.

Per loro Riccardo ha realizzato, vestito, con un total look molto particolare della collezione Uomo Autunno 21, una versione acustica di Paraocchi. La potete vedere qui a seguire.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’album di debutto dell’artista che dovrebbe vedere luce nel corso del 2021. Nell’attesa, quello di cui siamo certi, è che Blanco è l’artista rivelazione, per canzoni e attitudine, degli ultimi 10 anni.

Del resto si dice che la potenza di una canzone la si possa percepire realmente quando è nuda, in acustica, e questo Blanco lo aveva già dimostrato con Notti in bianco.