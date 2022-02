Blanco: dopo il successo di Sanremo, arrivano nuove date per il tour

Blanco tour 2022.

Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood e la loro Brividi (leggi qui), Blanco annuncia nuove date per il suo tour che prenderà il via il 3 aprile dai club.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita dall’8 febbraio 2022 alle 14. Le altre sono già da tempo sold out.

BLANCO – TOUR 2022

3 e 4 aprile 2022 Padova, Gran Teatro Geox

6 e 7 aprile 2022 Milano, Fabrique

10 e 11 aprile 2022 Roma, Atlantico

13 e 14 aprile 2022 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

4 e 5 maggio 2022 Firenze, Tuscany Hall

19 maggio 2022 Napoli, Casa della Musica 22 e 23 maggio 2022 Bologna, Estragon (recupero dell’8 e 9 maggio 2022)

27 e 28 maggio 2022 Brescia, Gran Teatro Morato (recupero del 13 e 14 maggio 2022)

BLANCO – NUOVE DATE

24 giugno 2022 Genova, Parco degli Erzelli – Goa Boa The Next Day

9 luglio 2022 Alba, Collisioni Festival

17 luglio 2022 L’aquila, Pinewood Festival

21 luglio 2022 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

23 luglio 2022 Servigliano (Fm), Nosound Fest

28 luglio 2022 Roma, Rock In Roma

30 luglio 2022 Catania, Villa Bellini

3 agosto 2022 Matera, Sonic Park Matera

4 agosto 2022 Gallipoli (Le), Parco Gondar

6 agosto 2022 Cattolica (Rn), Arena Della Regina

17 settembre 2022 Milano, Ippodromo Snai San Siro

