Blanco chiede scusa a Sanremo: “Mi sono rotto la faccia e piango”

Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston culminata con i fiori presi a calci a causa dei problemi tecnici, Blanco torna sui social con un post con il quale chiede scusa. LEGGI QUI

Pubblica la foto di una pagina di un quaderno su cui ha scritto una lettera.

Ecco le sue parole.

BLANCO – LE SCUSE SU INSTAGRAM

“Ariston” 08/02/23 4:30

Cadono fiori, Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime

Come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile

Come un bimbo…

E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

Ma poi…

Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

Perché non sono perfetto come mi volevi

Ma finalmente sono me stesso.

Ti voglio bene Ariston

Con tutta la mia follia.

Leggendo le sue parole (e vedendo il suo atteggiamento) non si può non ricordare una certa attinenza con il Gianluca Grignani degli anni ’90, quello che in brani come The Joker scriveva:

Che piango come un cane e poi d’un tratto io

Mio Dio

Sorrido

E rido

Sì rido e rido

Sì rido e rido

O la più celebre Fabbrica di Plastica che inizia proprio con:

Ho provato ad essere come tu mi vuoi

Tanto che sai in fondo cambierei

Ma son fatto troppo, troppo a modo mio

Prova ad esser tu quel che non sei!