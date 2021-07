Blanco continua a collezionare certificazioni e sogna un duetto con Adriano Celentano... che gli risponde

Sicuramente l’artista rivelazione del 2020 è identificabile in un solo nome, quello del 18enne Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi.

Esploso esattamente un anno fa, a luglio del 2020, il giovane artista fa del suo “urlare” un perfetto cantato in grado di conquistare i giovani (ma il ragazzo ha anche qualità da cantante, fidatevi).

A questo unite il suo approccio alla musica, un atteggiamento punk che lo vede mostrarsi costantemente in canotta e slip con un sorrisetto che, almeno a noi, ricorda un punta di quella follia in stile Jack Nicholson di Shining, ed ecco che otterrete qualcosa di nuovo, qualcosa che mancava nella musica italiana e che, non a caso, funziona alla grande.

BLANCO i risultati di un anno di musica

Quasi 4 milioni di ascoltatori mensili sul solo Spotify, ad oggi, il debutto di Blanco con Island Records avviene con il singolo Belladonna (Adieu). Il botto avviene a luglio dello stesso anno.

Esce Notti in bianco, una canzone che stupisce tutti, ascoltatori e addetti ai lavori, e che oggi vanta quasi 32 milioni di stream. Seguono Ladro di fiori e Paraocchi, brani validi ma che non riescono a replicare il successo del singolo precedente.

Ma è proprio in quel momento che Mace lo vuole nel suo singolo di lancio di dell’album Obe, La canzone nostra, al fianco di Salmo ed è subito un nuovo boom… il giovane artista non sfigura per nulla al fianco del “Profeta del rap“. La canzone oggi conta oltre 54 milioni di visualizzazioni.

Dopo un successo di questa portata Madame lo cerca per un feat. nel suo disco (nel brano Tutti muoiono) e Sfera Ebbasta lo cerca per un featuring.

Esce così per l’estate 2021 Mi fai impazzire, attualmente il brano della bella stagione più streammato dopo Malibù di Sangiovanni e Mille del trio Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti (siamo già ad oltre 18 milioni di stream).

In totale Blanco in quest’anno ha collezionato un totale di cinque dischi di platino e 2 dischi d’oro così suddivisi:

La Canzone nostre – Triplo disco di platino

Notti in bianco – Disco di platino

Mi fai impazzire – Disco di platino

Paraocchi – Disco d’oro

Ladro di fiori – Disco d’oro

Blanco e Adriano Celentano

Ma al di là dei rapper Blanco ha rivelato di avere un sogno proibito per un duetto. Ecco quello che ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere della Sera:

“Stimo moltissimo Adriano Celentano, lo ascolto da quando ero piccolo, come Modugno e altre cose vecchie. È un artista a 360 gradi e a collaborare con lui credo che morirei“

E Il Molleggiato non ha fatto attendere la sua risposta che è arrivata attraverso un post su Instagram…

“Ciao Blanco oggi ho letto che tu “mi ascolti” ! Anche io ti tengo d’occhio !“

Blanco, incredulo, ha commentato sotto al post di Adriano Celentano citando una sua hit, Azzurro.

Chissà che uno degli artisti più innovativi della storia della musica italiana non si decida realmente a cantare con un ragazzo 18enne che sta già dimostrando di avere tutte le carte in regola per rompere le regole.