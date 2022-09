Blanco: doppio sold out per le tappe conclusive del Blu Celeste Tour a Milano. Ospiti in scaletta.

Blanco, termina il Blu Celeste Tour.

Con il doppio sold out al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro), arriva al termine il Blu Celeste Tour di Blanco che conquista un altro successo per questo suo 2022 cominciato a febbraio con la vittoria del Festival di Sanremo con Brividi (5 dischi di platino).

Ma il 19enne cantante brecsiano non ha solo vinto Sanremo. Il suo album d’esordio, Blu Celeste, è stato certificato 5 volte disco di platino e il singolo estivo Nostalgia ne ha avuto 1. LEGGI QUI

Senza dimenticare il tour, 34 date completamente sold out.

La perfomance di Blanco è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale.

Fabio Novembre ha ideato l’allestimento.. È uno spettacolo immersivo che, con il light design e grandi schermi led wall attorno al palco, accompagna l’esibizione di Blanco ricreandone l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l’artista ha iniziato a scrivere e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio Blu Celeste e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi, il cantante si muove all’interno di uno spazio in costante trasformazione.

“Era da mesi che pensavo a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live, tra cui naturalmente Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato dal primo momento. Nel mio album, BLU CELESTE, ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare”.